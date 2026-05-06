Anticipan alerta amarilla para mañana

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves habrá viento zonda tras el alerta amarilla. Se registran temperaturas frías en casi todo el país, con vientos fuertes y lluvias.

En el caso de Jujuy la temperatura tendrá una mínima de 12ºC y una máxima de 22ºC. Será una jornada inestable con viento zonda, mayores a los 70km/h, sin alerta de lluvias ni tormentas.

Se recomienda poner en resguardo chapas, ropa y objetos peligrosos para evitar cualquier incidente.

Recordemos los tipos de alerta:

ALERTA AMARILLA

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

ALERTA VERDE

No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

ALERTA NARANJA

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

ALERTA ROJA

Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.