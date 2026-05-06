Myrian Bregman viene a Jujuy el 23 a fortalecer la izquierda

La diputada nacional del PTS - Frente de Izquierda y una de las figuras nacionales con mejor imagen positiva entre los referentes políticos, Myriam Bregman, vendrá a Jujuy el próximo 23 para encabezar un acto púbico partidario desde las 16.30 en el Club 1° de Marzo (ubicado en avenida Párroco Marshke 920).

La máxima referente de la izquierda llegará a la provincia buscando un mayor crecimiento de su figura política y para concentrar y fortalecer el espacio partidario que tiene como referentes aquí a los legisladores provinciales Alejandro Vilca, Gastón Remy, Natalia Morales, Lamia Debbo y Leonardo Rivero.

Bregman fue la protagonista del acto por el Día del trabajador organizado por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el estadio de Ferro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estuvo acompañada de Vilca.

Allí prometió "dar batalla en todos los terrenos, incluso el electoral con una enorme campaña", y al cerrar el mismo, llamó a "generalizar y profundizar la lucha contra el plan que imponen Milei y el poder económico".