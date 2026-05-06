Vecinos respaldan pedido de informe a Ejesa por aumentos

Referentes vecinales de esta ciudad se reunieron con la diputada del Partido Justicialista, Daniela Vélez para manifestarles su respaldo al proyecto de Pedido de informe sobre los incrementos tarifarios registrados en las facturaciones del servicio eléctrico por parte de la empresa Ejesa.

La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión del 23 de abril pasando a la Comisión de Obras y servicios públicos para su estudio, y para interiorizarse sobre su situación, es que los vecinalistas se apersonaron en el edificio parlamentario para abordar el tema con su autora.

A través del proyecto Vélez requirió a la Provincia información precisa y detallada a la empresa distribuidora de energía Ejesa, sobre los incrementos tarifarios registrados en las facturaciones del servicio eléctrico en la provincia. Las subas llegan "hasta un 50% en numerosos casos, configurando una situación de fuerte impacto social, económico y productivo", señala en el pedido.

Considerando que el acceso a la energía es un derecho humano y que el servicio eléctrico es de carácter público, los vecinos propusieron reforzar el proyecto de Pedido de informe con el objetivo de lograr una respuesta a la brevedad por parte de la comisión. A la vez los usuarios expresaron su malestar con la prestadora del servicio por el exorbitante cobro.

El proyecto fija que la empresa reconoce que los aumentos pueden estar vinculados tanto a decisiones nacionales, la reducción de subsidios, como a resoluciones regulatorias provinciales, impactando de manera directa en los valores finales que abonan los hogares, comercios y empresas.

Y si bien el esquema de subsidios energéticos es definido a nivel nacional, "resulta imprescindible señalar que Ejesa, en su carácter de concesionaria provincial del servicio de distribución, posee un rol activo en la implementación concreta del cuadro tarifario y en la determinación del impacto final sobre los usuarios, por lo que debe contemplar criterios de equidad territorial y social", aclara la diputada.

"Mientras los empresarios engrosan sus abultadas ganancias, los usuarios tenemos que afrontar el incremento de la tarifa a pesar de las constates fallas que tiene el servicio que brinda Ejesa", expresó un vecino de Alto Comedero. Y denunció que los altos precios de la electricidad no es un error de cálculo, también lo calificó como un modelo de negocio, donde el enfoque esta en crear un lucrativo negocio en base a la necesidad de la ciudadanía.

"Es una ilegalidad que quieran cobrar tanto dinero, el propósito es solucionar el problema financiero de los empresarios con nuestra plata", manifestó otro vecino del barrio Malvinas. Y afirmó que recibió múltiples quejas de los usuarios de su sector cuyas facturas se multiplicaron respecto del valor habitual.

Particular preocupación "reviste la situación de los sectores vulnerables como jubilados, familias que viven sin ingresos fijos, que en la provincia representa el 70% de la población, zonas rurales donde el acceso al servicio resulta más costoso, afectando de forma directa la producción básica. La falta de esquemas diferenciales agrava las condiciones de desigualdad y exclusión social y territorial", sostiene.

Destaca la contradicción estructural, señalando que Jujuy es una de las principales generadoras de energía renovable del país a partir de la energía solar, "lo que debería traducirse en beneficios para la población. Los elevados costos tarifarios evidencian una desconexión entre capacidad de generación energética y acceso equitativo al recurso".

“Que se involucren más diputados” en el reclamo

Vélez posee en sus manos un informe donde se detallan los incrementos tarifarios producidos en la cobertura del servicio eléctrico esencial, como también de que manera fueron castigados los capitalinos en sus ingresos por el aumento de la tarifa. El análisis refleja que el gasto de las familias en dicho servicio aumentó de manera dramática.

El impacto del incremento “no se limita a los hogares, afecta gravemente al entramado productivo, Pymes, comercios e industrias, generando aumento de costos, traslado a precios y riesgo sobre niveles de producción y empleo”, afirma en el proyecto. Durante el diálogo mantenido entre la legisladora y los vecinalistas, estos exigieron una solución inmediata a la situación generada y una revisión de las políticas tarifarias, porque “es imposible pagar tarifas tan altas y llevar adelante nuestras casas con semejante gasto desproporcionado que debemos hacer” y solicitó “que se involucren más diputados en este tema que nos perjudica gravemente”.

A través del Ejecutivo provincial solicita que Ejesa informe detalladamente sobre: componentes de la factura (cargo fijo, consumo, uso de red, subsidios e impuestos), evolución de cada componente en los últimos 6 meses, e incidencia porcentual de cada concepto en el monto final.

También sobre el porcentaje de incremento aplicado en los últimos períodos, identificación de casos con aumentos de hasta el 50%, y explicación técnica y comercial de dichas variaciones. Y quiere detalle del impacto de la reducción de subsidios nacionales en la facturación, medidas adoptadas para mitigar el impacto, criterios de segmentación aplicados a los usuarios (particularmente a los sectores más vulnerables), y fundamentación de la ausencia o insuficiencia de esquemas de segmentación con enfoque local, considerando la realidad socioeconómica de la provincia, entre otras cuestiones.