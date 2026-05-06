Una jornada dedicada a la celiaquía: “Saber para incluir”

En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, realizará una jornada dedicada a concientizar, visibilizar y fomentar el diagnóstico temprano de esta enfermedad autoinmune crónica. La actividad denominada "Saber para incluir", se realizará en el Cine Teatro Select, de 9 a 14.30, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Verónica Sánchez Rojo, nutricionista y miembro de la Dirección de Salud Integral y Género, organizadora del evento, destacó la importancia de generar estos espacios no solo para quienes tienen diagnóstico de celiaquía, sino también para la población en general. "Es fundamental que todos conozcan de qué se trata esta enfermedad para poder acompañar al celíaco en todos los ámbitos, especialmente en el gastronómico", señaló.

La jornada contará con stands informativos y propuestas didácticas, además de la participación de instituciones como el Colegio de Nutricionistas, la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse) a través de la carrera de Nutrición, y emprendedoras celíacas que compartirán sus experiencias y productos. También habrá un espacio de disertaciones donde se abordarán distintos aspectos de la enfermedad, desde lo clínico hasta la alimentación segura.

En ese sentido, la especialista explicó que la celiaquía es una enfermedad autoinmune provocada por la intolerancia permanente al gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Su consumo genera una reacción que daña las paredes del intestino, afectando la absorción de nutrientes. "No hay grados de celiaquía, quien es celíaco debe eliminar completamente el gluten de su dieta de por vida", remarcó.

Uno de los puntos más importantes de la jornada será la concientización sobre la contaminación cruzada, un aspecto clave en el cuidado diario. Incluso pequeñas cantidades de gluten pueden generar síntomas que van desde molestias leves hasta complicaciones graves, por lo que se vuelve indispensable extremar cuidados en la manipulación de alimentos, la limpieza de utensilios y la separación de productos.

Asimismo, se abordará el reconocimiento de productos que sean aptos, para destacar la importancia de esa verificación en envasados. Por otra parte se conocerán los cambios recientes en la normativa que permiten, por ejemplo, el consumo de avena certificada libre de gluten.

También hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la inclusión y el cumplimiento de derechos. En Argentina, la legislación vigente establece que instituciones como escuelas, hospitales y restaurantes deben ofrecer opciones sin gluten, garantizando condiciones seguras para las personas celíacas.