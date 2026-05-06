Mujeres Conductoras reunidas en Jujuy

Con la presencia de autoridades municipales y provinciales, se realizó en las instalaciones del Centro Cultural "Éxodo Jujeño" en la capital provincial, la apertura del 5° Congreso Internacional de Mujeres Conductoras. Allí, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón hizo entrega de una minuta de Declaración de Interés municipal; seguidamente que el diputado Adriano Morone, otorgó el decreto de interés legislativo, destacando la relevancia del encuentro y su aporte al fortalecimiento del rol de la mujer en el ámbito del transporte.

En el acto de apertura del encuentro, Gastón Millón destacó "hace algunos años resultaba difícil imaginar a mujeres con el rol de taxistas", sin embargo "ese escenario cambió, hoy cada vez más mujeres se animan a formar parte del sector, demostrando no solo compromiso, sino también niveles de profesionalismo y calidad en el servicio, destacándose en muchos aspectos", valoró Millón.

"El acompañamiento a este tipo de propuestas es fundamental, ya que promueven la inclusión y el empoderamiento femenino en ámbitos tradicionalmente masculinizados. Por ello, el compromiso y la participación de estas trabajadoras que adquieren un gran valor, consolidando un camino de crecimiento, igualdad y reconocimiento dentro del transporte público", expresó finalmente el concejal.

MUJERES CONDUCTORAS | DE TODO EL PAÍS PARTICIPAN DE LAS JORNADAS.

Luego, Rocío Lorena Pérez, presidenta de la Asociación de Mujeres Taxistas Jujuy, hizo referencia a la importancia de generar espacios e ideas de encuentro entre distintas provincias para intercambiar experiencias y fortalecer el rol femenino en el sistema de transporte. "La finalidad es poder cruzar ideas sobre el abordaje de la participación de la mujer en la conducción, y a partir de ahí elaboramos programas de capacitación para acompañar a las chicas, y también se tomó aprendizajes de otros congresos para replicar modelos exitosos en nuestras comunidades", explicó.

En cuanto a las temáticas que se abordarán durante las jornadas, Pérez destacó la participación de la presidenta de la Asociación de Conductoras en Línea Lila de Bolivia, quien ayer compartió su experiencia en el empoderamiento de mujeres, la creación de una escuela de manejo y el desarrollo de oportunidades laborales.

Las actividades continuarán hoy con una disertación sobre seguridad y tecnología, para finalizar con una instancia práctica: un vehículo será instalado en la explanada para que las participantes puedan aprender, junto a un especialista en seguridad vial, aspectos básicos del automotor, como el traspaso de corriente de una batería, entre otros conocimientos esenciales. El encuentro finalizará mañana.