La provincia fortalece su identidad con Sello Origen a 19 emprendimientos

En el Salón Belgrano del Cabildo, se realizó una nueva entrega del Sello Distintivo Origen Jujuy-Energía Viva, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción que busca reconocer y potenciar a las empresas que representan la identidad productiva de la provincia.

En esta séptima edición se distinguió a 19 empresas jujeñas, consolidando un espacio de más de 170 emprendimientos que ya cuentan con este sello. La propuesta no solo pone en valor la calidad y el origen local, sino que también apunta a fortalecer el desarrollo económico en un contexto complejo.

Constanza Leonarduzzi, directora de Agencia de Comercialización, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, destacó el crecimiento sostenido del programa y su impacto.

PRODUCTOS | DE DISTINTA VARIEDAD, CON AGREGADO DE VALOR

"Hoy contamos con 170 empresas con sello origen, lo cual nos enorgullece muchísimo. Nuestro objetivo es que sean muchas más, porque esto significa que la marca Jujuy sigue creciendo y posicionándose", explicó.

Asimismo, comentó que el acceso al sello está acompañado por un equipo técnico que guía a los emprendedores en todo el proceso. Pero más allá del reconocimiento simbólico, Leonarduzzi subrayó la importancia de los beneficios concretos tales como la participación prioritaria en ferias nacionales e internacionales, capacitaciones, mentorías, acceso a financiamiento y herramientas de promoción.

En esa línea, anticipó que el gobierno provincial se encuentra trabajando en ampliar estos beneficios para acompañar a las pymes en el actual contexto económico. "Entendemos que la situación es ajustada, por eso queremos mejorar y sumar herramientas que acompañen a las empresas", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial Diego Suárez brindó un marco más amplio sobre el rol del sello dentro de la esfera productiva provincial. Durante el acto, explicó que esta distinción forma parte de un "ecosistema de herramientas" que el Estado pone a disposición de emprendedores y empresas, articulando financiamiento, capacitación, empleo y desarrollo sectorial.

"El Sello Origen es una herramienta más dentro de una estrategia integral que analiza cada empresa según su rubro, etapa de desarrollo y escala. Esto nos permite acompañarlas de manera personalizada", expresó.

Nuevos alcances

JUAN CARLOS ABUD ROBLES

Suárez también planteó los desafíos a futuro, buscará ampliar el alcance del sello hacia servicios intangibles los basados en el conocimiento y avanzar en la modificación de la normativa para incorporar mayores beneficios, incluyendo incentivos impositivos y financiamiento subsidiado.

La iniciativa no solo impacta en el entramado productivo, sino también en la proyección de la provincia a nivel nacional e internacional. Muchas empresas certificadas ya participan en mercados de afuera llevando consigo la identidad local.

Durante el acto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, puso el foco en el desafío de competir en un mercado global cada vez más exigente y en la necesidad de fortalecer la identidad productiva local.

"El objetivo es hacer más grande a Jujuy. Estamos en una competencia global muy fuerte, donde hay exceso de oferta y cada producto necesita diferenciarse para poder destacarse", expresó.

En ese sentido, remarcó que herramientas como el sello origen permiten agregar valor a los productos jujeños: "Hoy no alcanza con producir, hay que construir un producto aumentado: sumarle experiencia, identidad, territorio. El Sello Origen es parte de esa construcción".

El funcionario también destacó el posicionamiento de la provincia a nivel internacional, señalando que Jujuy ya es reconocida como marca.

"Jujuy hoy es una marca en el mundo. Tenemos la Quebrada de Humahuaca, las Yungas, un alto porcentaje de áreas protegidas y una identidad única".

Finalmente mencionó la importancia del rol de los emprendedores y empresarios como protagonistas .

"Este es un ecosistema donde tenemos que apoyarnos entre todos. El objetivo es consolidar un sector privado fuerte, que crezca, genere valor y transforme la matriz productiva de la provincia".

El Sello Distintivo Origen se consolida así como una herramienta clave que busca potenciar a las pymes, fortalecer la marca Jujuy y proyectar la producción local hacia nuevos mercados.