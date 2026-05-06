“Entramos con un grupo joven y con ganas de trabajar”

En un acto que reunió a dirigentes gremiales de distintos sectores, se llevó a cabo la asunción de las nuevas autoridades del gremio Apoc en Jujuy. La ceremonia contó con la presencia del secretario general de la mesa nacional, Hugo Buisel Quintana, además de representantes de otras seccionales, sindicatos de la CGT y gremios estatales.

En este marco, Mario Reynoso asumió como nuevo secretario general del sindicato y, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, destacó el inicio de una nueva etapa tras la extensa conducción de Susana Ustarez. "Estamos haciendo un cambio en el gremio, luego de una gestión larga e importante. Entramos con un grupo joven, con muchas ganas de trabajar y avanzar en temas clave como los salarios y el sistema de auditoría", expresó.

Reynoso puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer el actual sistema de control. "La gente está muy descreída de la auditoría en general. Este sistema lleva dos años y medio en la provincia, reemplazando al Tribunal de Cuentas, pero hoy está flojo. Necesitamos que funcione como debe ser para que la sociedad vuelva a confiar", remarcó.

Sobre el perfil de su gestión, aseguró que buscará continuar con la línea de su antecesora, aunque reconoció el desafío que implica. "No será fácil llegar al nivel de Susana Ustarez. Nuestro gremio tiene una particularidad: es mayormente profesional. Vamos a tratar de cubrir el espacio que deja tras 18 años de mandato, con más inclusión y manteniendo la lucha sindical", sostuvo.

Asimismo, subrayó la importancia de la unidad gremial. "Vamos a seguir trabajando en ese camino. Se vienen reuniones con la CGT y otros espacios, queremos sostener esa impronta de unidad", agregó.

REYNOSO | JUNTO AL SECRETARIO NACIONAL HUGO QUINTANA Y SUSANA USTAREZ.

Por su parte, Susana Ustarez, quien dejó el cargo tras casi dos décadas, adelantó que aún continuará vinculada a la actividad gremial a nivel nacional. "Me queda un año en un cargo nacional como secretaria de Comunicación de la mesa nacional, hasta abril. Luego iniciaré mi proceso jubilatorio, probablemente a fines de 2027", indicó.

Sin embargo, dejó en claro que seguirá activa en temas vinculados al control y la transparencia. "Estoy finalizando mi tesis doctoral para obtener una maestría que me permita seguir aportando desde otro lugar. Mi compromiso con estas cuestiones no va a mermar", afirmó.

Presencia nacional

En el marco de la asunción, también estuvo presente el secretario general nacional de Apoc, Hugo Quintana, quien brindó un análisis crítico sobre la realidad socioeconómica. "Estamos en una provincia distinta y hermosa, pero donde no se ha producido el cambio necesario para terminar con la pobreza", señaló.

El dirigente advirtió sobre las dificultades que atraviesan los sectores más vulnerables. "Hay gente que llega al 15 de cada mes sin un peso. Hay desocupación y los planes son escasos. Una cosa es el crecimiento y otra el desarrollo: al trabajador no le sirve que haya más dinero en el Banco Central si no llega a la gente", afirmó.

En relación a posibles medidas de fuerza, recordó la movilización del pasado 30 de abril y consideró que "no tuvo gran convocatoria". No obstante, se mostró expectante ante la nueva conducción de la CGT. "Esperamos que entiendan que el cambio debe venir desde la gente, porque desde la política no va a surgir", sostuvo.

Finalmente, se refirió al sistema de auditoría tanto a nivel provincial como nacional, donde señaló la necesidad de reformas. "Hay modalidades que deben modificarse. Queremos reunirnos con parlamentarios para conformar comisiones que reciban informes de auditoría, donde denunciamos irregularidades. Es urgente, porque los problemas continúan en la provincia y en todo el país", concluyó.