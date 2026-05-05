Bloqueo en el puente La Quiaca – Villazón: paralizan el paso fronterizo

El principal nexo entre La Quiaca y la localidad boliviana de Villazón, el paso internacional “Horacio Guzmán”, permanece cerrado desde las primeras horas de este martes. La interrupción responde a un bloqueo impulsado por transportistas de Bolivia, quienes reclaman al gobierno de Rodrigo Paz por la escasez de combustible y otras mejoras para el sector.

Desde el lado boliviano, la medida impide por completo el cruce vehicular y peatonal, generando serias complicaciones en una de las fronteras más transitadas de la región. Según reportes, Villazón se encuentra prácticamente sitiada: el bloqueo no solo afecta el puente internacional, sino también avenidas, calles y accesos secundarios, lo que limita tanto el tránsito de larga distancia como la movilidad interna.

En el norte de Jujuy, las consecuencias se sienten de inmediato. La Quiaca, ciudad fuertemente vinculada al intercambio binacional, ve paralizada su actividad cotidiana. Comerciantes, trabajadores transfronterizos y viajeros habituales no pueden cruzar hacia Bolivia, lo que frena el comercio formal e informal y golpea la economía local.

Hasta momento, no hay precisiones sobre cuándo se levantará el corte. Voceros anticiparon que la protesta se mantendrá durante toda la jornada del martes, y su evolución dependerá de la respuesta del gobierno boliviano ante los reclamos del sector transportista. Se recomienda a quienes tengan previsto cruzar la frontera reprogramar sus viajes y mantenerse atentos a posibles novedades.