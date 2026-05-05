Varias rutas de Jujuy permanecen intransitables

La Dirección de Tránsimo y Seguridad Vial de Jujuy difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas provinciales y nacionales, que revela un panorama complejo en distintos puntos del territorio. Si bien algunos caminos permanecen habilitados, se recomienda hacerlo con máxima precaución debido a desmoronamientos, acumulación de barro o agua sobre la calzada y destrucción de tramos.

Entre los sectores más críticos figuran la Ruta Provincial 83, en Abra de Caña, y la Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza, donde se registraron desprendimientos de cerros. En tanto, la Ruta Nacional 40, a la altura del Río Grande de San Juan, presenta superficie blanda y caminos prácticamente borrados.

Los cortes totales afectan actualmente a la Ruta Provincial 22, en El Pongo, y a la Ruta Provincial 20, entre Los Blancos y El Cucho, ambas por la crecida de ríos. Por otro lado, en la Ruta Nacional 9, en Huacalera, hay sedimento sobre el asfalto, mientras que en la Ruta Nacional 52 se realizan trabajos de reparación.

Las autoridades también informaron que en la Ruta Nacional 34, entre las rutas provinciales 43 y 61, a la altura de Manantiales, se habilitó un desvío de tránsito. En tanto, el tramo de la Ruta Nacional 52 que va desde Salinas Grandes hasta el empalme con la Ruta Provincial 70 presenta baches intermitentes.

La Policía de Jujuy reiteró el llamado a respetar las señales viales, mantenerse informados ante posibles actualizaciones y evitar circular por zonas afectadas por fenómenos climáticos.