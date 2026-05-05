Jornada despejada y ascenso térmico en la capital jujeña

La ciudad de San Salvador de Jujuy presenta un cielo despejado este martes 5 de mayo, luego de un inicio de jornada marcado por bancos de neblina que afectaron la visibilidad en las primeras horas.

Según los datos registrados, la temperatura mínima se ubicó en los 9°C, con una humedad relativa inicial del 97% y vientos leves provenientes del sector norte.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de estabilidad se mantendrán durante el resto del día.

El ingreso de aire desde el noreste, con ráfagas que no superarán los 16 kilómetros por hora, favorecerá un incremento paulatino de la temperatura hasta alcanzar el tope de 26°C previsto para la tarde.

Para el cierre del día, no se prevén precipitaciones y se espera un descenso térmico moderado, con registros que rondarán los 17°C hacia la noche. El cielo continuará mayormente despejado, consolidando una jornada de tiempo estable en toda la capital jujeña.