Corrió la Argentina por la vida y busca cerrar su travesía en Jujuy

Lo que empezó como un desafío personal terminó convirtiéndose en una cruzada de alcance nacional. Ricardo Félix Krakowiechi, atleta de 58 años y gendarme retirado oriundo de Misiones, completó en Jujuy una travesía única: recorrió la Argentina de sur a norte corriendo para concientizar sobre la prevención del cáncer.

La historia comenzó en octubre de 2025, cuando decidió unir Posadas con Puerto Iguazú corriendo. Su idea inicial era simple: realizar al menos 10 kilómetros diarios bajo el lema “10K por la vida”. Pero en ese primer impulso apareció una voz que redefiniría el sentido de todo el recorrido. “No te olvides de nosotras, es el mes del cáncer de mama”, le dijo una mujer. “Para mí fue una orden”, recuerda.

A partir de ese momento, la travesía tomó un carácter simbólico. Durante 22 días recorrió 22 municipios vestido de rosa, visibilizando el cáncer de mama. Su rutina era estricta: corría todos los días, se alimentaba de forma simple —huevos, frutos secos, arroz integral— y avanzaba sin pausas. La llegada a Iguazú tuvo un cierre especial en la Fundación Alas Rosas, donde reforzó su compromiso con la causa.

En noviembre, el desafío continuó, esta vez enfocado en el cáncer de próstata. Vestido de azul, recorrió otros 18 días hasta completar 40 jornadas y 40 municipios. Sin embargo, lejos de sentirse satisfecho, entendió que su mensaje podía ir mucho más allá. “Cuando terminé no me quedé tranquilo. Ahí decidí hacer toda la Argentina”, cuenta.

Así nació también su bandera, un símbolo que lo acompañó en cada tramo del país. Con tres lazos, azul por los hombres, rosa por las mujeres y dorado por los niños, y la frase “Grito, corro y lucho por ti”, Krakowiechi convirtió su cuerpo en vehículo de concientización.

El recorrido por el país combinó tramos corriendo con largos viajes en colectivo. En cada destino buscaba replicar la misma lógica: correr al menos una hora —lo que para él significa más de 10 kilómetros— y generar encuentros con la comunidad. Cuando la gente se sumaba, bajaba el ritmo y priorizaba el acompañamiento colectivo.

Su paso por ciudades como Corrientes, Resistencia, Rosario, Buenos Aires, La Plata y Ushuaia fue dejando huellas, no sólo por el esfuerzo físico sino por las historias que fue recogiendo. En Buenos Aires, por ejemplo, corrió desde el estadio de River Plate hasta el Obelisco y luego hasta la cancha de Boca, sumando visibilidad en espacios emblemáticos.

Pero el camino estuvo lejos de ser fácil. Las condiciones climáticas, el desgaste acumulado y algunos problemas de salud marcaron los momentos más duros. En el sur, el viento constante de la Patagonia y las bajas temperaturas lo pusieron al límite. En Ushuaia, corrió más de dos horas bajo la nieve, en un entorno que describe como “espectacular”, pero que también lo dejó al borde del agotamiento físico.

El viaje entre Ushuaia y Neuquén fue otro de los puntos críticos. Tras varios trasbordos y más de dos días de viaje sin descanso, sufrió un episodio de estrés que casi lo obliga a abandonar. “No podía dormir, estaba muy cansado. Un enfermero que viajaba al lado mío me ayudó”, relata.

También enfrentó enfermedades durante el recorrido. En el norte y centro del país, las lluvias, la humedad y hasta el consumo de agua en mal estado le provocaron cuadros de gripe y malestar que se repitieron en varias ocasiones. Aun así, nunca dejó de avanzar.

Sin embargo, lo más fuerte del viaje no fue el esfuerzo físico, sino los encuentros humanos. En cada provincia, Krakowiechi se cruzó con personas atravesadas por el cáncer: pacientes, sobrevivientes y familiares. Historias que lo marcaron profundamente y que terminaron de darle sentido a su misión.

Uno de los primeros momentos emotivos ocurrió en Misiones, cuando pudo correr dentro de las ruinas de Loreto. Allí conoció a una mujer que había superado un cáncer de mama. Fue, según cuenta, su primera entrevista en el camino. “Ahí entendí todo”, dice.

En Mendoza, la escena se repitió con una intensidad aún mayor: tres mujeres sentadas, tres historias distintas vinculadas a la enfermedad, una recuperada, otra en tratamiento y otra con cáncer de ovarios. “Creo que ese encuentro fue el destino”, asegura.

A lo largo del recorrido también se vinculó con deportistas, artistas, periodistas y personas anónimas que decidieron acompañarlo o amplificar su mensaje. “Ellos van a ser testigos de lo que yo busco”, afirma.

Ese objetivo tiene nombre propio: crear una fundación nacional contra el cáncer. Su idea es que no sólo funcione como espacio de contención, sino que también brinde apoyo económico a quienes atraviesan la enfermedad. “No hay suficiente ayuda. Quiero que sea una fundación que acompañe de verdad”, insiste.

Para lograrlo, reconoce que necesita recursos y apoyo. Todo lo que genera en sus actividades lo ahorra con ese fin, aunque admite que el camino recién empieza. “Armar una fundación es difícil, pero voy a hacerlo igual”, asegura.

Con la travesía nacional ya completada en Jujuy -antes incluso de lo previsto, ya que su meta inicial era octubre de este año-, Krakowiechi ya proyecta su próximo desafío: recorrer Latinoamérica en 2027 llevando el mismo mensaje.

Antes de eso, busca cerrar este capítulo de una manera especial. En Jujuy, donde finalizó su recorrido, quiere realizar una llegada simbólica que represente todo el esfuerzo realizado. Su intención es que no sea un cierre en soledad, sino acompañado por la comunidad, organizaciones o autoridades que quieran sumarse.

“Lo puedo hacer solo, pero sería muy triste después de tanto esfuerzo”, expresa. Después de meses de sacrificio, kilómetros acumulados y una causa que lo impulsa, su deseo es que ese último tramo esté cargado del mismo espíritu colectivo que lo sostuvo a lo largo de todo el país.

Por eso invita a todos los interesados en participar a comunicarse con él al 3764917066 o a través de su red social Instagram: ricardofelixkrakowiechi.