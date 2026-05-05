El nuevo fenómeno de la Astrología Kiara Rios presenta su libro "Inteligencia Emocional"

La reconocida astróloga y vidente Kiara Ríos, figura central de recientes debates en medios por sus predicciones, da un giro en su carrera con el lanzamiento de su primer libro: «Inteligencia Emocional».

En esta obra, Ríos propone un viaje hacia la conciencia, alejándose del ruido exterior para conectar con la sabiduría interior.

Tras un periodo de alta exposición mediática, la creadora de Astrokia presenta una guía profunda y accesible que integra enseñanzas del budismo tibetano, el yoga y la astrología.

El libro aborda temas universales como el ego, el duelo, las heridas emocionales y el propósito de vida, ofreciendo herramientas prácticas para habitar el presente.

«El conocimiento es exterior, pero la sabiduría se desarrolla en ti», afirma Ríos, quien busca con este texto que los lectores aprendan a reconocer y comunicar sus emociones en un mundo cada vez más dual.

Detalles del lanzamiento y gira:

El libro fue presentado con éxito en espacios como Dain Usina Cultural en Palermo y Casa Storni en Mar del Plata.

Gira Nacional: La autora se prepara para realizar una gira por Argentina para compartir estas herramientas de evolución personal, que incluye el norte argentino en mayo, para luego llegar a Montevideo, y en el medio nuevas presentaciones en Buenos Aires y Mar del Plata, la ciudad elegida para vivir.

Kiara Ríos participa activamente en eventos literarios, incluyendo reciente presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Sobre la autora:

Kiara Ríos es astróloga, vidente, numeróloga y coaching. Con una fuerte presencia en redes sociales como @kiaraastrologa, se ha consolidado como una guía espiritual que invita a la responsabilidad personal y al despertar de la conciencia.