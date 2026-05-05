Entregaron el "Sello Origen Distintivo Jujuy" en el Cabildo

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, realizó el acto de entrega del "Sello Distintivo Origen Jujuy", una distinción que reconoce el trabajo, la dedicación y el compromiso de quienes fortalecen la identidad productiva de la provincia.

El Salón Belgrano del Cabildo fue escenario de la entrega de distinciones a emprendedores jujeños, en el marco de la séptima edición. Durante la jornada 19 emprendimientos recibieron un certificado en reconocimiento al compromiso con la producción jujeña.

PRODUCTOS JUJEÑOS

Entre los emprendimientos reconocidos se encuentran propuestas vinculadas a alimentos, textiles, servicios y manufacturas, lo que refleja la diversidad y el crecimiento del sector productivo jujeño.

Entre ellas se destacaron por su servicio y productos: Bodega Incahuasi, Domo Argentina Srl, Fuerza Chola, Gualicho Cueros, Mates El Tata, Sincronia, Ojos Del Mundo, Sakura, Romchi, La Hiuerta Tambo, Bodega El Bayeh, La Hurraca, Hierros La Quiaca Srl, Fabrica De Pastas Aranda-Indalif Srl, Tejedores Andinos, Niva Fabrica De Pastas Frescas-Dts Cabrera Srl., Don Paulino Fabrica De Panificados - Dts Cabrera Srl, Whitw Business Solutions S.R.L., Jana Transporte.

CONSTANZA LEONARDUZZI DIRECTORA DE AGENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la directora de Agencias de Comercialización, Constanza Leonarduzzi comentó que "esta es la primera entrega de reconocimientos del año" y que se preparan para una nueva entrega, también destacó que 170 empresas integran "Sello Distintivo" con expectativas de seguir ampliando la convocatoria. En ese contexto comentó que aquellos emprendedores que deseen sumarse a este programa, lo pueden hacer ingresando a la página web del Ministerio de Producción y completar una formulario breve.

JUAN CARLOS ABUD MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN

Por su parte el Ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud Robles destacó que "Jujuy tiene muchas virtudes, tiene muchos productos únicos,tiene valores que son muy rconocidos en otras provincias, hay muchos emprendedores que ya están avanzando sobre otras provincias, haciendo crecer su mercado de consumo y eso fortalece la rentabilidad de la empresa y que puedan reinvertir y alcanzar destinos mucho mas grandes". Finalmente expresó su deseo de potenciar la matriz productiva jujeña con la integración de más empresarios para fortalecer el crecimiento de la provincia con productos y servicios locales.

El sello “Jujuy Energía Viva” destaca a actores del sector productivo local que aportan al desarrollo y crecimiento de la provincia, poniendo en valor su identidad y potencial económico.

El acto fue encabezado por el Ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud Robles, con el acompañamiento de Constanza Leonarduzzi Directora de Agencias de Comercialización y Diego Suárez Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial.