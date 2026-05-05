Caso “N” en Corrientes: el jefe policial y el ministro de Seguridad dieron detalles de la causa

Adan Gaya, ministro de Seguridad de Corrientes, y Miguel Ángel Leguizamón, jefe de Policía de la provincia, realizaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer detalles de cómo fueron los operativos, el hallazgo del niño N.S.R., de 6 años, y la situación de los detenidos.

Este martes por la mañana, después de casi 48 horas de búsqueda y un Alerta Sofía de por medio, la Policía logró hallar al pequeño que había sido raptado por su papá Josías Santos Regis en un paraje de Duraznillo. Tras la aparición, el sujeto fue detenido.

“Quiero felicitar a todos los policías que participaron del operativo. Queremos darle tranquilidad a los correntinos”, expresó Gaya ante los medios de comunicación. El funcionario contó que el actual gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, les agradeció también la labor en la causa.

Acerca del estado de salud del nene, confirmó que “está perfecto” y “ya está con su mamá”, mientras que le siguen realizando controles.

Luego, tomó la palabra Leguizamón, quien explicó la situación del polémico abogado José Codazzi, quien se encuentra detenido: “Fue por una orden del juez de garantías de Esquina tras un relevamiento de las cámaras de seguridad”.

Un punto importante sobre cómo es que Codazzi tuvo contacto con Santos Regis, se informó que el ciudadano brasileño le alquilaba la casa al abogado.

“El hallazgo de "N" se logró tras un llamado de un vecino que divisó a un hombre con un menor que no había visto con anterioridad", comentó.

Por último, respecto a la situación del padre del pequeño, anunciaron que se encuentra acusado del delito de tentativa de homicidio al dispararle a la pareja de una amiga de la mamá del niño cuando todos estaban cenando.

Se esperan nuevos allanamientos para dar con el arma que utilizó Santos Regis.