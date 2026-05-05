Jujuy alcanzó 31 procedimientos de donación en lo que va del año

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se realizaron dos nuevos operativos de ablación en hospitales Pablo Soria y San Roque y, con estas intervenciones, suman 31 los procedimientos efectuados en la provincia en lo que va del año 2026 en los ámbitos público y privado.

Para concretar cada operativo de ablación se requiere de un trabajo coordinado entre los equipos ablacionistas con la labor en quirófano, la Unidad de Ablación y Trasplante de cada institución y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) mientras son claves las gestiones sociales, logísticas y administrativas a través de la Policía de Jujuy, SAME 107 y Aeropuerto, a fin de brindar posibilidades de una mejor calidad de vida a quienes esperan por un trasplante en cualquier punto del país.

La donación de órganos es un acto solidario que se fortalece a partir de la sensibilización de la comunidad y de la legislación nacional vigente.

Sobre la donación de órganos

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.