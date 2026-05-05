Presentan la Ley de Hábitat Digno para declarar la emergencia habitacional

La diputada Daniela Vélez, junto al Bloque Justicialista y con el apoyo del Frente Barrial CTA, el Frente 22 de Agosto y el MTE, formalizó la presentación del proyecto de Ley de Hábitat Digno. La iniciativa propone una reestructuración profunda de la política habitacional en Jujuy, estableciendo como primer paso obligatorio la realización de un análisis técnico y social exhaustivo para identificar las zonas críticas y dimensionar el déficit real que afecta a más de 60.000 familias.

Esta ley busca transformar la respuesta del Estado ante la crisis, pasando de medidas aisladas a una obligación legal de priorizar la regularización dominial y la urbanización progresiva integral. Bajo este concepto, se plantea que los barrios no solo deben contar con servicios básicos como agua, luz y gas, sino también con acceso cercano a centros de salud, establecimientos educativos y servicios bancarios, garantizando una integración urbana completa.

Un eje prioritario del proyecto es la situación de las familias asentadas en zonas de riesgo, como las márgenes de los ríos. La normativa propone identificar estas áreas para avanzar en relocalizaciones participativas, asegurando que los vecinos sean parte de la solución y no enfrenten el desalojo como única respuesta a una crisis que los obligó a asentarse en terrenos inundables.

Finalmente, la ley busca garantizar la inclusión mediante cupos específicos de adjudicación: un 25% para trabajadores de la economía popular, un 20% para familias monoparentales y un 10% para personas con discapacidad. Para que el acceso sea efectivo, se crearán cuotas adaptables a los ingresos variables de estos sectores, asegurando que el pago de la vivienda no afecte la subsistencia diaria de los hogares.

Tras su ingreso en la Legislatura, el proyecto queda a la espera de su correspondiente tratamiento en comisiones para avanzar hacia un debate que brinde respuestas concretas a la emergencia habitacional de la provincia.