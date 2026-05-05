Con folclore cerró la patronal en un hermoso día en Uquía

Con el Festival en homenaje a la Santa Cruz, los pobladores y residentes de Uquía concluyeron el domingo a la noche una muy agradable e inolvidable jornada de honras a sus santos patronos la Santa Cruz y San Francisco de Paula, como no la habían vivenciado hasta entonces.

Organizado por la comuna presidida por Josué Aquino fue una colaborando a la Comisión de servicio de la iglesia, encargada de la celebración patronal; también tuvo el propósito de aportarle más trascendencia a la festividad (que anualmente convoca mayor feligresía) en la región.

FOLCLORE JOVEN | WAYRA SÁNCHEZ Y LOS HERMANOS QUIQUIZA.

Minutos después de las 15 comenzó la presentación de los solistas, conjuntos y cuerpos de danzas nativas invitados por el responsable del área Cultura y Turismo municipal, Gustavo Sánchez. El escenario montado frente a la plaza central posibilitó que las familias, grupos de amigos y visitantes se ubicaran para presenciar el espectáculo hasta la noche.

Los puestos de venta de gastronomía regional, artesanías, repostería regional, productos agrícolas y yuyos de la zona conformaron un paseo en el casco histórico del poblado, brindando al público otras opciones para disfrutar de un placentero atardecer en uno de los pueblos más lindos y religiosos que posee la Quebrada.

POPULAR | CON RITMOS DE CARNAVAL TUPAC 7 HIZO BAILAR AL PÚBLICO.

En la primera edición estuvieron Eugenia Benavides, Gustavo Ortuño, el Ballet "Virgen de Urkupiña", Wayra Sánchez y Los hermanos Quiquiza, Bati2, y Oriana Reyes y Tupac 7 que hicieron bailar con sus repertorios muy aplaudidos y alegres celebrando la patronal del pueblo.

La conducción fue de Alejandro Montoya (de Radio M Humahuaca) y la coordinación de Gustavo Sánchez, felicitado por la iniciativa.