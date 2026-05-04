Lunes despejado con ascenso de temperatura

La ciudad de San Salvador de Jujuy inició la semana con condiciones meteorológicas estables, marcadas por una densa neblina en las primeras horas de la mañana que redujo la visibilidad a 9 kilómetros.

Según los datos oficiales registrados a las 07:00 horas, la temperatura mínima se ubicó en los 8°C, con una sensación térmica de 7.9°C y una humedad relativa del 99%, lo que generó un ambiente frío y húmedo en el inicio de la jornada laboral.

Con el transcurrir de las horas, el cielo se presenta despejado, favoreciendo un paulatino incremento térmico. Se prevé que hacia la tarde la temperatura alcance una máxima de 24°C, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado.

Los vientos predominantes soplarán desde el sector norte a velocidades moderadas, oscilando entre los 13 y 22 kilómetros por hora, lo que contribuirá a la calidez del ambiente vespertino.

Para el cierre del día, se espera un descenso térmico que situará el termómetro cerca de los 17°C durante la noche.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, no se registran probabilidades de precipitaciones para lo que resta de este lunes, consolidando una jornada de buen tiempo en la capital provincial antes del ingreso de un frente de inestabilidad previsto para mediados de la semana.