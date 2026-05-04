Jujuy lleva su producción a la Expo Delicatessen & Vinos

La producción de Jujuy nuevamente estará representada en la Expo Delicatessen & Vinos que entre el 7 y 10 próximos se desarrollará en el Complejo Ferial Córdoba proyectándose como una plataforma clave para productores, marcas y compradores, con nuevas herramientas comerciales y mayor proyección internacional.

La mega expo continúa consolidándose como uno de los centros más relevantes del sector de alimentos y bebidas donde Jujuy tiene puesto gran interés, no solo por su capacidad de convocatoria, sino por su impacto concreto en la economía y en el desarrollo de productores y marcas.

La convocatoria regresa con experiencias premium, sabores de diferentes partes del mundo y nuevas tendencias gastronómicas; además de más negocio, proyección internacional y nuevas experiencias. Sobre esa base se proyecta con un fuerte refuerzo de su perfil como plataforma de negocios.

A través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, productos y rubros de marcas reconocidas y certificadas por la Provincia con el sello de origen Jujuy Energía Viva intervendrán en las cuatro jornadas, logrando visibilidad, contacto comercial y generando vínculos de oportunidades de crecimiento.

La producción vitivinícola estará representada por las bodegas La Magdalena (Monterrico), Antropo Wines (San Salvador de Jujuy), El molle (Monterrico) y Toroyoc (Tilcara). De esta última asistirán sus propietarios Ramón Velásques y Carina Aparicio, quienes presentarán el Toroyoc Malbec (2025 y 2023) y la primera partida limitada del Brisa de altura, Torrontes (2025).

ESPECIALISTA | JOSÉ FRÍAS, CHEF Y EMPRENDEDOR.

En cuanto a gastronomía estarán Alfajores Allpaqa, El Chucupal SRL, Mi Norte, Alfajores el Molle, Cooperativa Agropecuaria y Artesanal "Unión Quebradas y Valles" Ltda, Jusuy alimentos artesanales, y Té Pacha (elaboración de té blends).

En Diseño y textiles exhibirán sus producciones Yanataski, La Hurraca, Fanplástico diseño sustentable, Kunza (Arte pop andino), Lumay (textiles), La Mismiada (Arte en telar) y Bella esperanza (textil). Con ellos estarán la Agencia de Comercialización (de Producción) y la Casa de Jujuy en Córdoba.

El segmento de Cocina en vivo, estará a cargo del chef José Frías (de Chakitusu) quien demostrará la cocina de los Valles elaborada en disco de arado, poniendo de manifiesto no sólo el acervo cultural, también el gastronómico, turístico e industrial de esa región. A la vez se difundirá el Festival del disco de arado previsto para el 17 próximo en Perico.

Identidad y territorio

Jujuy llevará una propuesta centrada en su identidad gastronómica y cultural, con productos que reflejan su vínculo con el territorio.

Su participación invitará a descubrir una cocina ancestral y vigente, donde ingredientes como maíz, papas andinas, quinua, frutas y dulces regionales se combinarán en preparaciones que conservan técnicas tradicionales y una relación respetuosa con la naturaleza.

Cada producto expresará una identidad profundamente ligada a la tierra, en una propuesta que trasciende lo gastronómico para convertirse en una experiencia sensorial y cultural, alineada con las tendencias actuales que valoran el origen, la trazabilidad y la autenticidad.