Homenaje a los Combatiente de Incendios Forestales

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó el acto conmemorativo por el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, realizado en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, en reconocimiento a quienes, con valentía y compromiso, arriesgan su vida para proteger los ecosistemas, las comunidades y el ambiente.

En ese marco, se puso en valor el trabajo sostenido de las brigadas forestales en Jujuy, destacando que la prevención y el combate de incendios constituyen una política pública estratégica orientada al cuidado de los bosques nativos y la biodiversidad.

Cabe señalar que, entre los meses de mayo y diciembre, la provincia atraviesa el período de mayor riesgo de incendios forestales, debido a condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego, lo que demanda una respuesta articulada y permanente por parte del Estado.

Por su parte, el mandatario provincial expresó que “en este día, acompañamos a todo el equipo y manifestamos nuestro orgullo por la tarea que vienen realizando, no solo en Jujuy, sino también en otras provincias del país, colaborando en situaciones de emergencia”.

Asimismo, destacó el carácter esencial de esta labor y el acompañamiento del Estado y resaltó el agradecimiento “por el compromiso y el trabajo que realizan". En ese sentido, sostuvo que "se trata de una política pública vinculada al control de incendios, que implica una tarea compleja y riesgosa, por lo que es fundamental estar presentes, acompañarlos y fortalecer su labor”.

Finalmente, Sadir resaltó el rol clave de las brigadas en la provincia y señaló que“Jujuy atravesó eventos de incendios de gran magnitud y la participación de los brigadistas fue fundamental para controlarlos. Desde el Gobierno y en nombre de todo el pueblo jujeño, expresamos nuestro reconocimiento por esta tarea tan valiosa”.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la protección ambiental y el fortalecimiento de las políticas de prevención y manejo del fuego en todo el territorio provincial.

Participaron del acto el ministro de Ambiente, Leandro Álvarez; la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el director de la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencia Ambientales, Jorge Marcelo Torrico; la jefa de Planificación, Alejandra Perez; y combatientes de la Brigada de Incendios Forestales.