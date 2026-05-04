El pueblo de Tres Cruces celebró su 120º aniversario

La celebración comenzó temprano, a las 8:00, con el embanderamiento general del pueblo, un gesto que tiñó las calles de celeste y blanco. Media hora más tarde, se compartió un chocolate caliente entre todos los presentes, fortaleciendo el espíritu de fraternidad desde el inicio del día.

A las 9:00, autoridades, invitados especiales y vecinos se concentraron en el atrio de la iglesia Nuestra Señora de Fátima. Allí se dio inicio a los actos oficiales, encabezados por la comisionada Leticia Tito, junto a los vocales Ismael Carrera, Sergio Mamani y demás autoridades municipales. También estuvo presente el fundador del festival “A Cielo Abierto”, Fabián Martínez. El marco solemne fue completado por docentes y abanderados de la Escuela Primaria N° 90 “Capitán de los Andes” y el Colegio Secundario N° 28, quienes representaron con orgullo a la comunidad educativa.

El momento central llegó a las 10:00 con el acto conmemorativo, seguido por el tradicional ascenso al Cerro de las Cruces. La imagen de la Santa Patrona fue trasladada en procesión, acompañada por el sonido ancestral de la banda de sikuris. Posteriormente, se celebró la Santa Misa por el Día de la Cruz, uniendo a la comunidad en oración.

COMISION DE ENFLORAMIENTO AÑO 2025

Durante la jornada, se realizó la elección de la nueva Comisión de Enfloramiento para el año 2026, reafirmando el compromiso local por mantener vivas sus tradiciones. Pasado el mediodía, la imagen de la Virgen de Fátima descendió nuevamente a su altar en la capilla, donde los feligreses se acercaron para pedir por salud y trabajo, necesidades sentidas en el contexto actual.

A las 13:00, los vecinos se reunieron para un almuerzo comunitario, un verdadero gesto de solidaridad y gratitud. En medio de un contexto económico difícil, la mesa compartida se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando que la unión es fundamental al celebrar la vida del pueblo.

Finalmente, pasadas las 15:00, se inauguró la X Edición del Festival “A Cielo Abierto”. En un escenario montado sobre la avenida John Kennedy, la música, la danza y la cultura coronaron una jornada inolvidable que entrelazó fe, identidad y alegría popular.