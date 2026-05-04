Evalúan sumar más personal al DAI tras las amenazas en escuelas jujeñas

La secretaria de Gestión Educativa de la provincia, Carolina Requelme, señaló esta mañana que analizan sumar más personal al Departamento de Apoyo Institucional (DAI) luego de las amenazas de tiroteo que se produjeron semanas atrás en muchas escuelas de Jujuy. La funcionaria explicó que el objetivo es incrementar los espacios de acompañamiento para alumnos en temas vinculados a la salud mental y las problemáticas cotidianas que deben atravesar.

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, indicó que es imposible en materia presupuestaria tener un gabinete psicológico en cada una de las 1.200 escuelas de la provincia, y que por ese motivo están evaluando reforzar el DAI con mayor cantidad de gente. Además, informó que el ministerio de Educación no fue notificado últimamente sobre nuevas amenazas en los colegios.

"Cada vez que llaman para que intervenga el DAI, donde hay psicólogos, intervienen y acompañan a las escuelas. No se hace diagnóstico, ni tratamiento, pero sí se puede acompañar. Nosotros actualmente tenemos más de 1.200 escuelas, entonces sería imposible poder prever este equipo para todas las escuelas por una cuestión presupuestaria. En el DAI actualmente están trabajando más de 80 profesionales en toda la provincia, pero a su cargo por lo menos tienen más de 2.000 niños por cada persona, entonces desde el Ministerio de Educación se está viendo la posibilidad de tratar de integrar un poco más de personal debido a las últimas situaciones", aseveró Requelme.

La funcionaria confirmó que "pronto" saldrá una resolución del ministerio de Educación que tiene que ver con las disposiciones para el uso de las tecnologías digitales y la regulación del celular en las instituciones educativas, solo de los niveles obligatorios. "Se trabajó a partir de un documento que no es que surgió específicamente con esto de las amenazas, sino también se tuvo en cuenta el aporte de todos los niveles para hacer esta disposición. Si bien algunas instituciones ya hicieron su disposición, a partir de acá lo que se va a pedir es que se unan a esta resolución de regulación, porque no hay prohibición del uso del celular", explicó.

Requelme manifestó que el objetivo de esta resolución es "fortalecer el uso pedagógico de las tecnologías institucionales, promover la cultura del uso de los dispositivos de forma responsable, ética, segura y equilibrada". Y añadió: "Esto quiere decir que no se lo prohíbe, lo que se hace es invitar a que se trabaje en lo pedagógico, porque cada institución tiene un acuerdo escolar de convivencia. Hay algunas escuelas privadas que también ya se adelantaron y ya sacaron sus disposiciones, porque algunas escuelas pueden disponer que los estudiantes puedan seguir manteniendo su celular y otras quizás no, pero eso ya depende de cada una de las escuelas. Nosotros desde el Ministerio no le decimos que retengan el celular ni que lo guarde una determinada persona ni nada por el estilo, porque eso ya va a ser una decisión institucional".

La secretaria de Gestión Educativa expresó que no es lo mismo el uso de las tecnologías en cada uno de los niveles educativos. Por ejemplo, en el nivel inicial "el uso de la tecnología tiene que ser mínima, altamente mediada por adultos y estrictamente vinculado a las experiencias colectivas significativas". Y en la primaria, el uso de tecnologías en las prácticas pedagógicas tiene que "potenciar la comprensión y el aprendizaje sin dejar de lado el desarrollo de habilidades motrices, sociales y emocionales". Y en el caso del secundario, aseguró que "hay que regular el uso del celular, pero no puede reducirse a una lógica de prohibición, sino que tiene que inscribirse más bien en una cuestión pedagógica, que tenga en cuenta la vida digital de los estudiantes como punto de partida, sobre todo para una formación crítica".

Consultada sobre los protocolos de actuación en las escuelas ante las amenazas de tiroteo que se produjeron semanas atrás, sostuvo que ya existía la resolución 7621 sobre qué es lo que tendrían que hacer las instituciones ante una amenaza o situaciones que comprometen la seguridad personal y o colectiva. "Hay un procedimiento de actuación que incluye una evaluación inmediata del riesgo, en donde cada directivo tenía que tomar medidas urgentes para proteger a la comunidad educativa. Lo que tienen que hacer es articular con distintos organismos de seguridad y protección".

La funcionaria añadió que "eso no es que cada institución decida qué hacer, ya que hay un protocolo y se pide que se trate de llevar adelante. Se tiene que dar una intervención a fuerzas de seguridad en caso que se detecte eso, se tiene que hacer una protección de los niños, niñas y adolescentes y evitar cualquier situación también que genere estigmatización". "Hay que tener un resguardo institucional, una comunicación preventiva, hay que comunicar a las familias y hay que también crear condiciones de resguardo emocional, porque esta situación de las amenazas generó miedo y ansiedad en las instituciones, no solamente de parte de los estudiantes sino también de los adultos", concluyó.