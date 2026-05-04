Fin de semana largo con un total de 825 actas labradas

Por tarde de la Policía de la Provincia, la Oficial Emilce Ceballos brindó el informe de este fin de semana. Al respecto comentó que hubo 87 actas de alcoholemia con 52 siniestros viales y un fallecido. Sin actas de velocidad y 738 infracciones por falta de documentación y papeles al día.

El siniestro vial mencionado fue en la ciudad de Monterrico, en Ruta 42, donde iban 6 ocupantes en un automóvil, 5 de ellos hospitalizados y un fallecido por traumatismo de encefálico craneal grave. Las causas son materia de investigación.

Por otra parte, aseguró que el incendio provocado en el día de ayer por un transeúnte en la federación de básquet se encuentra a cargo de la agencia de delitos complejos.

Finalizo su informe comentando sobre el funcionamiento este domingo en el Estadio 23 de agosto. Con 200 efectivos policiales en el partido de gimnasia y esgrima de Jujuy lograron mantener la seguridad en la zona gracias a los diversos equipamientos que combaten los actos delictivos.