Siufí abordó la situación de las escuelas, inversiones y la posible renuncia de Martín Meyer

Primeramente habló sobre un informe que comenzó a circular sobre el cierre de la Escuela de Queta N°71 —difundido en un programa de Telenoche—, donde se mencionaba el cierre de 60 establecimientos en la Puna jujeña durante 2025, Siufí fue contundente: “Está totalmente sesgado. Si hay alguna provincia que haya construido escuelas, somos nosotros. Es algo absolutamente inexacto”, expresó con disgusto.

No obstante, explicó que por parte del Gobierno cuentan con documentación que respalda la situación actual de las escuelas en el norte, como es la de Queta. Según indicó, existen actas de directivos y funcionarios que dan cuenta de la falta de alumnos en la zona durante el último año. “No existen niños ni gente joven”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario planteó que se trata de una problemática más amplia y apuntó a distintos sectores: “Sería bueno preguntarle a La Libertad Avanza, a SEOM y a ADEP qué opinan de las escuelas que no tienen alumnos”.

Asimismo, hizo hincapié en factores estructurales como la baja natalidad, la deserción escolar y el desarraigo de familias que migran hacia otras provincias. “Son temas importantes que deben ser solucionados y sobre los que los gremios también deberían hablar”, agregó.

Por otra parte, Siufí destacó obras de infraestructura, como el anuncio del acueducto de Huaico, que demandará una inversión de más de 1.000 millones de pesos, con un plazo de 180 días y que beneficiará a más de 350 mil personas. La obra conectará la colectora desde la cisterna de Alto Reyes hasta la cisterna de Alto Padilla.

También mencionó inversiones en el sistema de salud, particularmente en el Materno Infantil, y adelantó que esta semana se destinarán alrededor de 700 millones de pesos para mejoras en CAPS y centros de atención primaria. A esto se suma la incorporación de motos y vehículos para reforzar la seguridad en la provincia.

En cuanto al turismo, reconoció el contexto económico complejo, aunque aseguró que la actividad “aún se mantiene” en Jujuy. En ese sentido, anticipó que el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, visitará la provincia en agosto, y que se alojaría en el Hotel Amerian, que ya estaría inaugurado.

Finalmente, en el marco de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Siufí se refirió a la situación del presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer y dije que no formaría parte de esta edición tras su renuncia, aunque aclaró que aún no existe una presentación formal. Además, descartó que haya definiciones sobre su reemplazo.

Imagenes de las actas presentadas al Gobierno provincial: