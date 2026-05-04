Estado de las rutas: reporte de transitabilidad para este lunes

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy comunica que la Ruta Nacional 34 presenta importantes desvíos y restricciones, especialmente en la zona de San Pedro de Jujuy, debido al avance de la nueva autopista.

Entre los kilómetros 1180 y 1182, así como del 1190 al 1192, se han implementado desvíos permanentes que obligan a los conductores a circular por las ramas laterales de la calzada según el sentido de marcha.

Asimismo, en el kilómetro 1188, a la altura del camping El Jaque, se registran cortes temporales en ambos sentidos para el traslado de vigas destinadas al nuevo puente de la Ruta Provincial 1.

Por otro lado, en la Ruta Nacional 52, específicamente en el kilómetro 50 a la altura de Ronqui Angosto, se mantiene un desvío permanente por reparaciones en la calzada, recomendándose evitar el tránsito nocturno en ese sector.

En cuanto a los pasos internacionales, todos se encuentran habilitados para el tránsito, aunque con distintas particularidades operativas. El Complejo Fronterizo Jama opera de 09:00 a 19:00 horas con precaución por una rampa estacionada en la calzada en el kilómetro 96.

El Complejo Sico permanece abierto exclusivamente para el transporte de carga, mientras que en Hito Cajón se han iniciado obras viales en la ruta B-243 que requieren extrema cautela ante la presencia de maquinaria pesada.

Los complejos de Ollagüe y San Pedro de Atacama funcionan con normalidad bajo cielos despejados.

Para todos los tramos mencionados, las autoridades exigen transitar con máxima precaución, reducir la velocidad de forma preventiva, respetar rigurosamente la señalización vial y acatar las indicaciones del personal que regula el tráfico en las zonas de obra.