Jujuy entre los destinos más elegidos del Norte argentino

Jujuy volvió a recibir una importante afluencia de visitantes durante el fin de semana largo por el feriado del día del trabajador, confirmando su atractivo como destino.

"Este fin de semana largo confirma una vez más que Jujuy es un destino elegido por miles de argentinos que buscan experiencias auténticas, naturaleza y cultura. Seguimos trabajando para que cada visitante encuentre una oferta de calidad en toda la provincia", destacó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

La Quebrada lidera

De los 13.130 visitantes, 7.878 se alojaron en emprendimientos empadronados y 5.252 en no empadronados. El total de pernoctaciones alcanzó las 24.702, distribuidas en 14.821 en alojamientos empadronados y 9.881 en no empadronados. La provincia contó con 435 alojamientos disponibles y 12.347 plazas ofrecidas durante el fin de semana largo.

"El impacto económico que genera el turismo en cada fecha clave es una señal clara de la vitalidad del sector. Más de tres mil millones de pesos que se distribuyen en alojamientos, gastronomía, transporte y comercio local en toda la provincia", subrayó el ministro de Turismo de la provincia.

Posadas remarcó además que estos resultados son fruto de "un trabajo sostenido entre el sector público y privado, con foco en la promoción, la diversificación de destinos y el fortalecimiento de la infraestructura turística en todas las regiones".

Con indicadores positivos en cada feriado largo, Jujuy viene consolidando su lugar como uno de los destinos estratégicos del norte argentino para este 2026. La variedad paisajística, la identidad cultural y las políticas activas de promoción siguen posicionando a la oferta turística de la provincia de Jujuy en la preferencia de los viajeros de todo el país.

Un lugar en Ruta del Vino a nivel nacional

DELEGACIÓN JUJEÑA | CELEBRÓ LOS RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS.

La Quebrada de Humahuaca fue reconocida como Mejor Ruta del Vino y además obtuvo otras dos distinciones en los Premios Winexplorers 2026. Mejor Vino del NOA: El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 (Bodega El Bayeh) y Mejor Nuevo Emprendimiento: Bodega Yanay.

Por ello, el Ministerio de Cultura y Turismo celebró la destacada participación de Jujuy en los Premios Winexplorers al Vino Argentino 2026, realizados el pasado 29 de abril en el Alvear Icon Hotel de la ciudad de Buenos Aires, donde la provincia obtuvo tres importantes reconocimientos entre más de 120 bodegas y emprendimientos de 12 provincias. En una gala que reunió a referentes del sector vitivinícola nacional, con transmisión en vivo y el respaldo del sello Marca País, Jujuy llegó con nueve nominaciones y logró posicionarse entre los grandes protagonistas de la noche.

Estos reconocimientos destacan no solo la calidad de los vinos jujeños, sino también el desarrollo sostenido de un modelo turísticoproductivo que integra paisaje, cultura y experiencia. La Ruta del Vino de la Quebrada de Humahuaca se consolida así como un producto estratégico, capaz de atraer visitantes en busca de propuestas auténticas, donde el vino se convierte en una puerta de entrada al territorio.

Jujuy en lo más alto

SCIOLI | PARTICIPÓ DE LA CELEBRACIÓN EN EL HIPÓDROMO DE PALERMO.

Los Premios Winexplorers, impulsados por el primer canal de streaming dedicado al vino y lifestyle en Argentina, distinguen la excelencia, innovación y liderazgo del sector, con un jurado integrado por 37 especialistas de renombre. La participación de Jujuy en este escenario nacional reafirma el crecimiento de su industria vitivinícola y el posicionamiento de sus regiones como destinos emergentes dentro del mapa del vino argentino.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo se continúa trabajando en el fortalecimiento de estos productos, entendiendo al vino no solo como una producción, sino como una experiencia que conecta identidad, territorio y desarrollo.

Participación promocional

En el marco del tradicional Gran Premio República Argentina, realizado en el Hipódromo de Palermo y en coincidencia con la celebración por los 150 años del predio, la provincia de Jujuy desplegó una acción de promoción turística con el objetivo de posicionar su oferta ante públicos estratégicos de todo el país.

La iniciativa fue acompañada por el coordinador de Promoción Turística, Santiago García Gnecco, quien formó parte de las actividades desarrolladas durante la jornada, fortaleciendo la presencia institucional de Jujuy en uno de los eventos deportivos y sociales más relevantes del calendario nacional.

Con una convocatoria masiva y una fuerte presencia de medios de comunicación, el evento representó una oportunidad clave para visibilizar los paisajes, la cultura y las experiencias que ofrece la provincia, en un contexto donde tradición y espectáculo se combinan para atraer a miles de visitantes. La participación de Jujuy en este tipo de escenarios forma parte de una estrategia sostenida de posicionamiento a nivel nacional, que busca consolidar al destino como una opción diversa, auténtica y competitiva dentro del mapa turístico argentino.