Bajaron los precios en productos de temporada

En el Mercado de Concentración y Abasto de avenida Almirante Brown, en los primeros días de mayo, los precios de las verduras presentan algunas variaciones propias de la estacionalidad, con subas puntuales en determinados productos y bajas en otros vinculados a la oferta local. Los cítricos con mejor precio al igual que la palta, y los de hoja según el origen de Quebrada o Valles.

Algunos valores responden directamente a la temporada, lo que vuelve más accesibles ciertos productos por lo que el tomate se ubica entre 1.000 y 1.400 pesos el kilo, la cebolla en oferta de un kilo y cuarto ronda los 1.000 pesos y la papa bajó de 1.000 a 900 pesos por kilo.

"Los precios están más o menos iguales, con algunas variaciones. Subió un poco la zanahoria porque ya no es época, estaba en 2.500 y ahora está en 3.500 pesos el atado, mientras que el kilo se vende a 1.800 pesos. Los morrones, en cambio, bajaron: tengo de 2.500 y de 1.500, cuando antes estaban entre 4.000 y 6.000. Y la palta también bajó por la temporada, la variedad Hass pasó de 10.000 a 6.000 pesos, y la de la zona está en .3000 pesos", explicó Norma Bedia, propietaria de uno de los puestos.

LA PALTA BAJÓ CONSIDERABLEMENTE

En cuanto a las frutas, dijo que los precios se mantienen relativamente estables, aunque ya terminó la temporada de frutas de carozo provenientes de otras regiones. En su lugar, comienza a predominar la oferta de cítricos como mandarina, naranja, pomelo y limón por lo que ahora la naranja y la mandarina se comercializan desde 2.000 pesos la docena y el pomelo alcanza los 3.000 pesos. Otras frutas como peras y manzanas se ubican en torno a los 2.500 pesos, al igual que las bananas que oscilan entre 2.000 y 2.500 pesos la docena.

Por su parte, Josefina Sailor Prado, también puestera del mercado, destacó la marcada baja de los cítricos por la estacionalidad. Según explicó, el limón que llegó a venderse entre 3.000 y 4.000 pesos la docena hoy se consigue a unos 1.000 pesos, y que en el mismo sentido, las mandarinas y naranjas, que semanas atrás alcanzaban valores de entre 4.000 y 5.000 pesos, ahora se consiguen entre 1.500 y 2.500 pesos, dependiendo de la variedad.

Respecto a las verduras, sostuvo que uno de los productos que más bajó es el pimiento morrón, que meses atrás fluctuaba entre 4.000 y 5.000 pesos, y actualmente se consigue entre 1.200 y 1.500 pesos. "Las verduras de hoja ahora empiezan a llegar más desde la zona, y eso hace que lo que viene de otras regiones tenga que bajar el precio", explicó. Detalló que la lechuga se vende entre 1.000 y 1.200 pesos el kilo y es según variedad, mientras que la mantecosa alcanza los 1.500 pesos.

La acelga se ubica en torno a los 3.000 pesos, mientras que la cebolla verde alcanza los 4.000 pesos, impulsada por una fuerte demanda previa al 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente aumentan las preparaciones como locro y empanadas por el Día del Trabajador.

En otros productos, la papa se comercializa a unos 1.000 pesos el kilo, el choclo se mantiene entre 3.000 y 4.000 pesos la docena, aunque comienza a escasear tras la temporada alta de Semana Santa, y el coreanito registra una leve suba, pasando de 800 a 1.000 pesos el kilo y el tomate, se mantiene estable entre 700 y 800 pesos en algunas variedades.

BERENJENA EN OFERTA

Además, los puesteros coincidieron en que es clave que la comunidad conozca los horarios para poder proveerse de frutas y verduras según su disponibilidad horaria. Recordaron que de lunes a sábado la atención es de 7.30 a 13.30 y en la tarde de 18 a 21, y domingo de 8 a 13.30.

Los precios de frutas y verduras de estación

BUSCANDO PRECIOS | EL MERCADO TRAS EL FERIADO CON GRAN DEMANDA.

El relevamiento general de puestos realizado por El Tribuno de Jujuy muestra variaciones a poco más de un mes del último. El coreanito se mantiene en torno a los 1.000 pesos, mientras que la berenjena se ubica en 800 pesos el kilo o dos por 1.500 pesos. El zapallito oscila entre 1.200 y 1.500 pesos, en tanto que el tomate presenta distintas referencias, desde 800 hasta 1.000 pesos el kilo, o bien promociones de un kilo y medio por 1.000 pesos. La arveja se comercializa a 1.800 pesos el kilo y la chaucha a 2.000 pesos.

La batata se vende a 1.500 pesos el kilo y el limón a 1.200 pesos la docena. La acelga se consigue entre 2.500 y 3.000 pesos, mientras que la lechuga repollada ronda los 800 pesos por unidad, en tanto el choclo se ofrece en promociones de tres unidades por 1.000 pesos y ajo 1.000 pesos la cabeza. Entre otros productos, el morrón rojo se vende a 2.000 y el verde a 1.500 pesos el kilo, el pepino a 1.500 pesos el kilo. La cebolla común se comercializa en presentaciones de un kilo y cuarto por 1.000 pesos, mientras que la morada alcanza los 1.500.

El tomate, y el cherry se ubica en torno a los 1.000 pesos. La papa presenta valores de 1.000 pesos el kilo o 1.500 pesos el kilo y cuarto, y la zanahoria se mantiene en 1.800 pesos el kilo. El huevo en maple ronda entre 5.000 y 6.000 pesos según tamaño y calidad. Mientras que frutas como la manzana, la pera y la mandarina se ubican en torno a los 2.000 a 2.500 pesos la docena, algunas manzanas a 2.800 pesos. En algunos casos, la mandarina criolla se ofrece a dos docenas por 1.500 pesos, pomelo a 3 por 1.000 pesos, mango a 3.500 pesos el kilo, la uva está desde 2.500 hasta 5.000, porque comienza a escasear y el kiwi, a 7.000 pesos.