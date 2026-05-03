Domingo fresco y con neblina

La jornada comenzó con neblina y una alta humedad del 94%, lo que genera una sensación térmica de 11 °C. Durante el día se espera un clima fresco, con una temperatura máxima que alcanzará los 18 °C por la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hacia la noche la temperatura descenderá a los 13 °C, sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de Perico, las condiciones serán similares: cielo mayormente nublado, con una mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C, también sin lluvias previstas.