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El tiempo en Jujuy

Domingo fresco y con neblina

Domingo, 03 de mayo de 2026 09:32

La jornada comenzó con neblina y una alta humedad del 94%, lo que genera una sensación térmica de 11 °C. Durante el día se espera un clima fresco, con una temperatura máxima que alcanzará los 18 °C por la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hacia la noche la temperatura descenderá a los 13 °C, sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de Perico, las condiciones serán similares: cielo mayormente nublado, con una mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C, también sin lluvias previstas.

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