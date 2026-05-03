Veneración a los patronos de Uquía

La celebración patronal de Uquía es una festividad religiosa y popular que, año tras año, crece en convocatoria de público para agradecer a la Santa Cruz y a San Francisco de Paula. No hay otro lugar en la provincia donde se manifieste una fe y devoción semejantes por ambos patronos.

El poblado este fin de semana estuvo colmado de visitas para participar en los festejos centrales. Las vísperas fue muy emotiva y sentida que se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada con la serenata, y ayer la solemnidad movilizó a toda la comunidad en una jornada agradable.

SALUDO | SIKUREROS PRESENTARON SU RESPETO A LAS IMÁGENES SANTAS.

El párroco de la Prelatura de Humahuaca, David Bazán ofició la misa en el patio "Padre Hugo Díaz" junto al monaguillo Nicolás Salva: "Hoy (por ayer) ponemos nuestra mirada en la Cruz que no salvó", en ella "Jesús dio su vida por nosotros y libremente entregó su sangre para que los humanos se salven de los pecados y nos llama a santificarnos a través de ella".

OFICIO | EL PÁRROCO DAVID BAZÁN OFICIÓ LA SOLEMNE MISA.

Al finalizar el oficio religioso se desarrolló el acto protocolar encabezado por el jefe comunal Josué Aquino acompañado del prosecretario Parlamentario de la Legislatura provincial, Leandro Morales y el edil de El Aguilar, Ricardo Sajama.

INSTITUCIONAL | ACTO PROTOCOLAR PRESIDIDO POR EL JEFE COMUNAL JOSUÉ AQUINO.

Olga Martínez habló en nombre de la Comisión de servicio de la iglesia; el jefe comunal manifestó que la festividad: "Nos encuentra unidos a pesar de las diferencias primando el respeto".

AUTORIDADES | AQUINO, SALVA, LEANDRO MORALES Y NOELIA QUISPE.

Por su parte Morales apuntó que "los une la fe, la identidad y la historia que tienen como pueblo" y calificó a la Santa Cruz como "nuestra guía espiritual".

DESFILE | PRESENCIA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SECUNDARIO N° 26.

Luego se realizó la procesión con una cruz y una imagen de San Francisco de Paula, por la obligación de proteger a los patronos debido a su antigüedad y el estado que presentan.

El cierre de la primera parte de la festividad fue con el desfile cívico y escolar con los acordes de la Banda de Música del RIM 20, al que se sumó la diputada Noelia Quispe.

VÍSPERAS | LA CHARANGUISTA PÍA GARCÍA EN LA SERENATA NOCTURNA.

La jornada festiva concluyó en la tarde, con el Festival homenaje a la Santa Cruz en la plaza del pueblo.