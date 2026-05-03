Este viernes será la matiné Mascarada

Con el objetivo de garantizar el derecho al esparcimiento y la recreación, desde la Coordinación de Calidad de Vida dependiente de la Secretaria de Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Humano, se invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la matiné bailable, una propuesta destinada a jóvenes y adultos con discapacidad.

El evento se llevará a cabo este viernes 8 de mayo, en el horario de 16 a 19, en las instalaciones del local bailable Topado, ubicado sobre avenida Bolivia 1.501, de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La actividad será con entrada libre y gratuita, y propone una jornada de esparcimiento con música y baile. La temática para este evento es Mascarada por lo que los asistentes podrán llevar sus máscaras para estar a tono con la fiesta.

Este tipo de iniciativas se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por la cartera social provincial, que buscan generar oportunidades de participación activa, fortaleciendo vínculos y garantizando el acceso equitativo a propuestas recreativas y culturales.