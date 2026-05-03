De Maimará al mundo gracias a la tecnología

Con un aire de creatividad e inteligencia, el joven maimareño Francisco Nicolás Colarich, quien se dedica hace diez años al desarrollo de videojuegos y, desde hace unos quince, a lo que es ingeniería de Software en general.

Su destino lo llevaría a transitar un camino de aventuras junto a Brenda Paredes Mealla, su esposa, con quien comparte y quien es -además del amor de su vida-, una compañera en todo momento.

"Todo lo que hemos logrado ha sido posible solo porque son un equipo", indicó "Fran", como le dicen sus amigos de siempre.

Este estudiante egresado de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo", se formó luego en Ingeniería Informática en la Facultad de Ingeniería de la Unju; lo que se constituyó en una base fundamental a la hora de marcar a fuego su existencia.

Durante el año 2021, época de pandemia aún, empezó a trabajar remotamente con las empresas más grandes del sector y encontró empleo con una institución de Polonia.

"Esto nos requería mudarnos allí como parte del contrato, una vez la pandemia haya finalizado. Luego vino la guerra en Ucrania y decidimos no hacerlo porque Polonia está muy cerca de la frontera y mientras más lejos de una guerra podamos estar, ímejor!", expresó Colarich, que continuó trabajando remoto, entre la diferencia horaria y la ahora extinguida posibilidad de mudarse.

"Así que tras mucho debatir y barajar opciones, decidimos mudarnos a España, que si bien fue bastante complejo, ofrecía un tipo especial de visado -en su momento llamado de 'Nómada Digital'- que nos permitió llegar legalmente y poder mantener mi empleo actual con la empresa de Polonia. Además de que el idioma no iba a ser un problema -lo cual para trámites burocráticos- es muy importante", reveló.

Entre los principales motivos para mudarse estuvo la estabilidad y como consecuencia, la posibilidad de crecimiento que esto les permitió.

"Nos guste o no, Argentina es complicada. Necesitábamos algún tipo de certeza sobre el futuro que nos permita planificar a medio-largo plazo sobre qué íbamos a hacer y eso en Argentina siempre ha sido difícil", indicó quien miraba Europa como un gran mercado de oportunidades para crecer en su profesión.

Sobre la mudanza, aseguró que fue un proceso complejo, si bien con una pequeña base de operaciones temporal, la búsqueda de alojamiento fue complicada considerando que no tenía una "nómina" española. Pero al final se resolvió a favor.

No obstante, al inicio de esta travesía, cortar lazos con las amistades y más que nada la familia en Jujuy fue difícil, obviamente, pero se trataba de una oportunidad que de ninguna manera, dejarían pasar.

"Lo bueno es que las tecnologías modernas acortan bastante esas distancias y hemos tenido la suerte de poder tener, tanto a mi mamá como a mi suegro, de visita en repetidas ocasiones, por lo que eso también ayuda a conservar los vínculos", destacó el maimareño que recientemente viajó junto a su esposa a Japón y Shanghai, donde vieron los cerezos en flor de la temporada marzo/abril.

Gracias a su trabajo, creó alrededor de siete juegos. Y su presente lo encuentra trabajando en la empresa Decentraland, que está distribuida por toda Europa y Latinoamérica, con el concepto del proyecto similar a Roblox.

Sin embargo, su mente inquieta se enfoca en dos proyectos personales más, uno con un amigo del trabajo y otro exclusivamente propio.

España, si bien es un refugio para la pareja, no la sienten como un hogar del todo. "Las diferencias culturales, si bien no tan grandes, siguen siendo notables, sobre todo en la comida. Cabe destacar que nosotros no somos tan sociables, por lo que no es todo culpa de España", comentó quien extraña las montañas verdes y el olor a tierra después de las lluvias de verano.

"Se extraña poder tirar una semilla en cualquier maceta y que brote sin esfuerzo. Aquí es árido, quizás más parecido a Mendoza o a Humahuaca o La Quiaca. Digamos que, por ahora, no es nuestro destino final porque queremos seguir conociendo y buscando un lugar que realmente nos haga decir: 'Wow, que lindo es vivir aquí'", comentó.

Trece países pudieron conocer dispersados en todos los continentes. Una realidad inimaginable si no se animaba al desafío de viajar. "Después de mucho tiempo de trabajar dos empleos en Jujuy y ahorrar por años y luego ver los ahorros convertidos en nada, o las innumerables crisis políticas, me habían casi convencido de que no había un camino fuera de ese ciclo. Luego hace unos cinco años, una oportunidad nos llevó a otra y aquí estamos. Ojalá pudiera decir que está todo fríamente calculado, pero es más la capacidad tan Argentina de adaptarnos a todo lo que nos permite navegar las dificultades. Actualmente todo el sector de tecnología está muy impactado por la inteligencia artificial, por lo que ahora más que nunca contar con el ingenio criollo es extremadamente útil", dijo.

"Para los jujeños que quieran mudarse al extranjero, diría que hoy en día lo más importante es tener conocimientos que se puedan aplicar a diferentes industrias o que sean flexibles y no dependientes de un título. Las empresas en general buscan conocimiento y experiencia, no títulos -salvo ciertas profesiones como médicos, contadores o abogados-. Si uno tiene la flexibilidad para aplicar sus conocimientos a otros campos, conseguir trabajo es mucho más sencillo que si uno busca algo súper específico y que además requiera validar el título en el país destino, lo cual puede llevar meses o años. Otro punto importante es tener un plan, yo siempre recomendaría venir con un trabajo asegurado, ya sea aquí o remoto en cualquier parte, lo importante es poder tener ingresos suficientes para sostenerse, aunque sean mínimos. Por eso no recomendaría a alguien vender todo en Argentina y venir aquí a buscar suerte, ya no es tan fácil como solía ser antes. Y el riesgo de no encontrar trabajo y quedarse sin dinero es alto. Obviamente, si vienen en pareja es más fácil porque un país nuevo y estando solo, puede ser mucho shock para uno".

Finalmente, el jujeño dejó claro que -tanto para viajar como para mudarse- si se dan las condiciones económicas, hay que animarse ya que el mundo es gigante, hermoso y conocer otras culturas siempre enriquece, abre la cabeza y hace mejores a las personas.