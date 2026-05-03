Presentarán una propuesta educativa innovadora

Con el objetivo de responder a los nuevos desafíos del mundo educativo y laboral, un grupo de profesionales jujeños crearon Educa 7.0 una propuesta que se presentará mañana en el Cabildo. Es una comunidad interdisciplinaria que plantea capacitar en educación, tecnología y desarrollo profesional, herramientas digitales, entre otras.

"Llegó un momento que nuestros sueños o nuestras ideas dejaron de serlo para ser un proyecto", expresó Alejandra Maccagno, una de las impulsoras al explicar el origen de esta plataforma que plantea que la educación no puede pensarse de manera aislada, sino profundamente vinculada con la producción y las demandas actuales del entorno.

El nombre de la propuesta no es casual, el "7.0" simboliza tanto a los seis fundadores como a un "séptimo integrante", el otro participante, quien se forma y es parte activa de la comunidad. "Entendemos que la formación debe ser continua, porque los desafíos actuales del mundo minero, tecnológico y educativo nos interpelan permanentemente", explicó.

Se trata de una plataforma que se organiza en torno a tres ejes principales, por un lado "la escuela para docentes" que ofrece cursos cortos destinados a los distintos niveles educativos inicial, primario, secundario y superior, con contenidos que surgen de las problemáticas reales del aula. "Escuchamos a los docentes, conocemos sus desafíos y de allí surgen las propuestas", dijo.

El segundo eje está orientado a la formación "on demand", es decir, cursos diseñados a partir de las demandas del mundo profesional. En este espacio se incluyen capacitaciones en inglés, inteligencia artificial en distintos niveles, y contenidos específicos vinculados a sectores como minería, derecho o administración. "Creemos que hay una gran riqueza profesional en la provincia que necesita expandirse y ponerse en valor", explicó Luciana Luján, otra de las docentes.

El tercer pilar es, "el asesoramiento integral, pensado para instituciones educativas y manifestaciones que requieran estudios, análisis o acompañamiento en el diseño de nuevas propuestas formativas. Este enfoque busca fortalecer la vinculación entre educación y desarrollo territorial.

Uno de los aspectos centrales de Educa 7.0 es su modalidad de cursado. La propuesta inicia con formatos virtuales autoasistidos, pero contempla también instancias híbridas que combinan encuentros sincrónicos y presenciales. "Cada oferta se va a ir adaptando según la temática y los tiempos", explicó Carlos Díaz, ingeniero.

La plataforma cuenta con infraestructura tecnológica en la nube, lo que permite escalar su capacidad según la demanda. Además, todo el contenido es de producción propia o de acceso abierto, bajo licencias Creative Commons. "No pagamos licencias, generamos nuestros propios materiales o utilizamos recursos abiertos", detalló Díaz.

Este enfoque también abre la posibilidad de que empresas o instituciones alojen sus propias capacitaciones dentro del sistema. En sectores como la minería, donde el trabajo suele implicar esquemas rotativos y ubicaciones remotas, la educación virtual aparece como una herramienta clave para la formación continua.

Otro de los ejes transversales de la propuesta es la enseñanza del inglés, considerado una herramienta indispensable en el contexto actual. "Ya no es un complemento, es una necesidad para vincularse con el mundo productivo", afirmó Díaz.

En este sentido, los cursos buscan no solo enseñar el idioma, sino también preparar a los participantes para situaciones concretas como entrevistas laborales o interacción con empresas internacionales. "Queremos que los profesionales se animen a dar ese primer paso y luego puedan avanzar hacia niveles más complejos", dijo.

Si bien la propuesta contempla certificaciones y trabaja en convenios con instituciones como institutos de educación superior, sus creadores destacan que el objetivo principal no es solo acumular puntaje docente. "La formación debe ser una elección ética y profesional, no solo un papel que se cuelga en la pared", sostuvo Maccagno.

No obstante, reconocen la importancia de la certificación dentro del sistema educativo y avanzan en alianzas que permitan validar los cursos de manera conjunta. Abrieron las inscripciones y su lanzamiento oficial se realizará el 5 de mayo en el Cabildo, a las 19, con la participación de autoridades, instituciones y actores del ámbito profesional.

Entre las capacitaciones y áreas de formación figuran cursos vinculados a educación, tecnología y desarrollo profesional, también formación en herramientas digitales y nuevas metodologías educativas, capacitaciones en inteligencia artificial aplicada al trabajo y aprendizaje y programas orientados a mejorar la práctica docente y habilidades laborales. (Por Liliana Alfaro)