Seom reclama reapertura de paritarias y aumento salarial

Trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) llevan adelante un plan de lucha para visibilizar una serie de reclamos laborales y salariales que vienen sosteniendo ante el Gobierno provincial.

Cada acción tuvo la participación de delegados de distintas localidades del interior, entre ellas El Carmen, Fraile Pintado y La Mendieta, quienes acompañan el pedido central de reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial. Según expresaron, el incremento del 10% otorgado recientemente resulta "una burla" y "no alcanza para nada", al igual que el bono extraordinario, que consideran insuficiente para cubrir necesidades básicas.

Desde el sector gremial remarcaron que los trabajadores estatales atraviesan una situación crítica y exigieron una convocatoria inmediata a negociaciones salariales. "Necesitamos con urgencia un aumento real que impacte en nuestros sueldos", señalaron.

Otro de los ejes planteados fue la situación del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), sobre el cual el sindicato pidió rendición de cuentas ante versiones de déficit. El secretario general de Seom, Sebastián López, expresó su preocupación por un eventual tratamiento legislativo "exprés" que podría afectar a unos 24.000 trabajadores.

En ese marco, el gremio también reclamó participación en el debate de la ley de coparticipación, actualmente en análisis, y solicitó acceso al anteproyecto, el cual aún no les fue proporcionado. Desde Seom advirtieron que la normativa definirá la distribución de recursos y debe contemplar derechos y obligaciones de los trabajadores municipales.

Asimismo, López cuestionó la existencia de errores en liquidaciones salariales anteriores que habrían generado pérdidas millonarias tanto para municipios como para la provincia, y subrayó la necesidad de que los trabajadores sean incluidos en las discusiones, en tanto ejecutores de políticas y obras públicas.

El dirigente también reclamó la incorporación de mecanismos formales de discusión salarial, así como mayores controles en materia de higiene y seguridad laboral, al tiempo que criticó la inacción de la Secretaría de Trabajo. En paralelo, adelantó que el gremio presentará pedidos formales de informes sobre la situación económica del ISJ.

En relación a la situación en el municipio de Santa Clara, desde el sindicato destacaron la existencia de un compromiso del intendente para avanzar en el pase a planta permanente de trabajadores que llevan años en condiciones de precarización laboral.

Finalmente, desde Seom anticiparon que continuarán con las medidas de visibilización de sus reclamos y no descartaron profundizar las acciones gremiales en caso de no obtener respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales y municipales.