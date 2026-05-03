“No recuerdo un momento tan difícil como este”

"Yo tengo 43 años y la verdad que no recuerdo un momento tan difícil como el que estamos viviendo nosotros en este momento". Con esas palabras, el presidente de la Cámara de la Construcción de la provincia, Nicolás Benicio describió la crítica situación por la que está atravesando actualmente el sector. Y agregó: "La historia marca que hubo momentos complicados en el 2000 y en la década del 80, pero la verdad que este es el momento más difícil en el que estamos transcurriendo".

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, el empresario sostuvo que "no sólo está el tema de la eliminación de la obra pública, sino el tema de la escasez de las obras privadas, ya que la gente al no tener plata, a lo mejor quiere pintar su casa, arreglar el baño o hacer alguna obra de reparación y elige comer, porque a veces es esa la elección".

Benicio indicó que la construcción en Jujuy "viene sin poder mejorar y sigue muy golpeada". "En la construcción tenemos siempre la particularidad de que las obras comienzan para terminarse en un plazo no muy largo y esa situación de alguna manera nos preocupa porque vamos terminando obras y no vamos pudiendo iniciar nuevas grandes obras. Están habiendo algunas obras ahora que se están licitando en cuanto a lo público, ya que la provincia tiene una decisión de hacer obra, pero por ahí está algo lento todo esto porque venimos de vacaciones y venimos de inicio de clase", expresó.

La verdad es que la construcción es una actividad muy sacrificada, no solamente desde el trabajador en sí, que vive día a día en la obra, sino de los arquitectos, de los ingenieros, de los maestros mayores de obra, del chofer que va todo el tiempo a la obra. La verdad es que la construcción aglomera muchos profesionales, muchos técnicos y la verdad que es muy sacrificado.

NICOLÁS BENICIO

Consultado sobre el impacto que tiene este freno en el sector, Benicio aseveró que "la construcción y sobre todo el área comercial que aporta para la construcción están totalmente caídos". "Me refiero a los comercios, pinturerías, ferreterías, corralones, fábricas de aberturas, áridos, combustible, la fábrica de ladrillos, de pisos, de cerámicos, de artefactos sanitarios, todo está caído", añadió.

"La verdad que es muy preocupante también porque vemos que hay un Gobierno nacional que sigue teniendo un mensaje muy claro de no hacer obra pública y que las obras las hagan los privados y la verdad que por lo menos en nuestra provincia es muy difícil que eso se haga", explicó el presidente de la Cámara. Y agregó: "Nosotros tenemos las rutas en malas condiciones, y la verdad que no vemos que se empiecen por lo menos a activar ciertas obras de conservación, de mantenimiento o ampliaciones de ruta, pensando en un corredor bioceánico que lo tenemos acá ya en la puerta".

El empresario sostuvo que "en la provincia se están construyendo viviendas con fondos provinciales, son casi seiscientos departamentos que se están construyendo, contando todo lo que está en construcción".

Para finalizar manifestó que "el crédito hipotecario en la provincia no está creciendo, aunque se está queriendo activar, ya que son pocas las personas que están pudiendo acceder para calificar para un crédito hipotecario y poder hacer frente realmente a una cuota de un préstamo".