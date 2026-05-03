Abren inscripciones para residencias en salud 2026 en Jujuy

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que en el marco de la convocatoria 2026, desde el lunes 4 al viernes 15 de mayo se llevarán adelante las inscripciones presenciales para el Sistema Provincial de Residencias de Ciencias de la Salud, instancia formativa abierta a jóvenes profesionales, de importancia clave para el fortalecimiento del sistema público en su conjunto.
La inscripción será presencial y se extenderá hasta el 15 de mayo. Para esta edición, se ofrecerán 82 cargos distribuidos en 28 especialidades, según las necesidades del sistema sanitario provincial.
Hospital Materno Infantil
Terapia Intensiva Pediátrica Post Básica
Enfermería Neonatal
Tocoginecología
Pediatría
Neonatología Articulada
Neonatología Post Básica
Cirugía Infantil
Hospital Pablo Soria
Clínica Médica
Anestesiología
Anatomía Patológica
Bioquímica Clínica
Cirugía General
Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto
Ortopedia y Traumatología
Cardiología
Terapia Intensiva Adultos
Hospital San Roque
Medicina General y/o Familiar
Clínica Médica
Infectología y/o Medicina Tropical
Hospital Dr. Néstor Sequeiros
Psiquiatría - RISAM
Psicología - RISAM
Trabajo Social - RISAM
Educación para la Salud - RISAM
Enfermería - RISAM
Comunicación Social - RISAM
Terapia Ocupacional - RISAM
Musicoterapia - RISAM
Departamento SUNIBROM
• Bioquímica Bromatológica
Cronograma de Ingreso Residencias 2026
Inscripción presencial: 4 al 15 de mayo de 2026
Examen Único Provincial: 1 de julio de 2026
Publicación de Notas de Examen: 6 de julio de 2026
Publicación de Orden de Mérito general por disciplina: 13 de julio de 2026
Elección de la Especialidad: 20 al 24 de julio de 2026
Adjudicación de cargo: 27 al 31 de julio de 2026
Instancia Examen Psicofísico: Mes de agosto de 2026
Inicio de actividades: 1 de septiembre de 2026
Requisitos de inscripción
Tener Nacionalidad Argentina (nativo, naturalizado o por opción)
Para Residencias Básicas: deberá contar al momento de la selección con no más de cinco (5) años de obtenido el título habilitante.
Para especialidades Post Básicas: el límite de año de egreso es de nueve (9) años.
Documentación a presentar
Documentación a presentar - Original y copia
Carpeta colgante
Planilla de inscripción provincial
Fotocopia de DNI - anverso y reverso
Constancia de CUIL
Título de Grado Universitario o constancia de Título en trámite
- Licenciados presentar Título Terciario en caso de corresponder
- Convalidación del título en caso de ser egresado de Institución formadora extranjera
Certificado Analítico o constancia de promedio general con aplazos
Planilla Prontuarial expedida por la Policía de Jujuy o certificado de Antecedentes Penales - Actualizado (6 meses)
Declaración Jurada de situación laboral
Currículum Vitae, en el que consten antecedentes personales, académicos y docentes en papel - Adjuntar certificados inherentes a la especialidad concursada.
La certificación se realizará en la Unidad de Residencias al momento de presentar la documentación (el trámite no es personal, puede ser presentado por un familiar) siempre y cuando se concurra con documentación original. No se recibirá documentación incompleta.
Consultas e inscripción
Los interesados, podrán solicitar información en:
Ministerio de Salud de Jujuy: https://salud.jujuy.gob.ar/residencias
Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso
Correo electrónico: residencias.msjujuy@gmail.com
Contacto Telefónico: (0388) 4245500 - Interno 5518
Dirección: Independencia 41, San Salvador de Jujuy - Ministerio de Salud de Jujuy - Subdirección Provincial de Formación y Capacitación - Unidad de Residencias (Frente Salón Auditórium, ex Biblioteca). Subdirector Provincial de Formación y Capacitación: Dr. Juan Manuel Silva.