Abren inscripciones para residencias en salud 2026 en Jujuy

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que en el marco de la convocatoria 2026, desde el lunes 4 al viernes 15 de mayo se llevarán adelante las inscripciones presenciales para el Sistema Provincial de Residencias de Ciencias de la Salud, instancia formativa abierta a jóvenes profesionales, de importancia clave para el fortalecimiento del sistema público en su conjunto.

La inscripción será presencial y se extenderá hasta el 15 de mayo. Para esta edición, se ofrecerán 82 cargos distribuidos en 28 especialidades, según las necesidades del sistema sanitario provincial.

Hospital Materno Infantil

Terapia Intensiva Pediátrica Post Básica

Enfermería Neonatal

Tocoginecología

Pediatría

Neonatología Articulada

Neonatología Post Básica

Cirugía Infantil

Hospital Pablo Soria

Clínica Médica

Anestesiología

Anatomía Patológica

Bioquímica Clínica

Cirugía General

Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto

Ortopedia y Traumatología

Cardiología

Terapia Intensiva Adultos

Hospital San Roque

Medicina General y/o Familiar

Clínica Médica

Infectología y/o Medicina Tropical

Hospital Dr. Néstor Sequeiros

Psiquiatría - RISAM

Psicología - RISAM

Trabajo Social - RISAM

Educación para la Salud - RISAM

Enfermería - RISAM

Comunicación Social - RISAM

Terapia Ocupacional - RISAM

Musicoterapia - RISAM

Departamento SUNIBROM

• Bioquímica Bromatológica

Cronograma de Ingreso Residencias 2026

Inscripción presencial: 4 al 15 de mayo de 2026

Examen Único Provincial: 1 de julio de 2026

Publicación de Notas de Examen: 6 de julio de 2026

Publicación de Orden de Mérito general por disciplina: 13 de julio de 2026

Elección de la Especialidad: 20 al 24 de julio de 2026

Adjudicación de cargo: 27 al 31 de julio de 2026

Instancia Examen Psicofísico: Mes de agosto de 2026

Inicio de actividades: 1 de septiembre de 2026

Requisitos de inscripción

Tener Nacionalidad Argentina (nativo, naturalizado o por opción)

Para Residencias Básicas: deberá contar al momento de la selección con no más de cinco (5) años de obtenido el título habilitante.

Para especialidades Post Básicas: el límite de año de egreso es de nueve (9) años.

Documentación a presentar

Documentación a presentar - Original y copia

Carpeta colgante

Planilla de inscripción provincial

Fotocopia de DNI - anverso y reverso

Constancia de CUIL

Título de Grado Universitario o constancia de Título en trámite

- Licenciados presentar Título Terciario en caso de corresponder

- Convalidación del título en caso de ser egresado de Institución formadora extranjera

Certificado Analítico o constancia de promedio general con aplazos

Planilla Prontuarial expedida por la Policía de Jujuy o certificado de Antecedentes Penales - Actualizado (6 meses)

Declaración Jurada de situación laboral

Currículum Vitae, en el que consten antecedentes personales, académicos y docentes en papel - Adjuntar certificados inherentes a la especialidad concursada.

La certificación se realizará en la Unidad de Residencias al momento de presentar la documentación (el trámite no es personal, puede ser presentado por un familiar) siempre y cuando se concurra con documentación original. No se recibirá documentación incompleta.

Consultas e inscripción

Los interesados, podrán solicitar información en:

Ministerio de Salud de Jujuy: https://salud.jujuy.gob.ar/residencias

Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso

Correo electrónico: residencias.msjujuy@gmail.com

Contacto Telefónico: (0388) 4245500 - Interno 5518

Dirección: Independencia 41, San Salvador de Jujuy - Ministerio de Salud de Jujuy - Subdirección Provincial de Formación y Capacitación - Unidad de Residencias (Frente Salón Auditórium, ex Biblioteca). Subdirector Provincial de Formación y Capacitación: Dr. Juan Manuel Silva.