El Cabildo lanza un concurso de dibujo y pintura para niños

El Cabildo de Jujuy lanzó un concurso de dibujo y pintura destinado a chicos y chicas de entre 6 y 12 años, con el objetivo de fomentar la creatividad, la expresión artística y el vínculo con el patrimonio cultural.

La propuesta para los participantes es que representen, con técnica libre, el espacio del Cabildo que más les guste, ya sea un rincón, una sala, escenas de época o su importancia en la actualidad.

Quienes deseen participar podrán presentar una única obra, realizada con materiales como lápices, témperas, acuarelas, collage u otras técnicas creativas. Los trabajos deberán presentarse desde el 1 al 30 de mayo, con un tamaño entre A4 y A3, y en el reverso deberán incluir los datos personales del niño o niña junto con un teléfono de contacto del tutor, quien además deberá autorizar la participación.

El concurso contempla premios para el primer y segundo puesto de cada categoría. Entre ellos, se destaca un viaje en el Tren Solar de la Quebrada, kits artísticos, merchandising institucional y diplomas para todos los participantes.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Cabildo, el Museo del Cabildo y el programa Jujuy Energía Viva, y busca acercar a los más chicos al patrimonio jujeño a través del arte.