Estado de rutas para este domingo

Desde la Policía de la Provincia informaron que la Ruta Nacional N° 34 continúa con desvío permanente a la altura del acceso norte a la ciudad de San Pedro.

En ese sector, se implementa además un desvío vehicular temporario a la altura del km 1159, debido a los trabajos de duplicación de calzada entre el límite con Salta y el empalme con la Ruta Nacional N° 66. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución y respetar la señalización.

Por otra parte, Vialidad Nacional informó que se encuentra habilitado un desvío permanente para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional N° 52, a la altura del km 50, en el paraje Ronqui Angosto.

Condiciones de visibilidad La presencia de neblina reduce la visibilidad, por lo que se recomienda máxima precaución en:

Ruta Nacional N° 9: tramo Bárcena – Volcán

Ruta Nacional N° 66 y RN N° 9: desde la capital hasta Perico

Por último los pasos fronterizos habilitados:

Ollagüe

08:00 a 18:30 hs: transporte de carga

08:00 a 20:00 hs: demás vehículos

Clima: despejado

Jama

08:00 a 18:00 hs (Chile)

09:00 a 19:00 hs (Argentina)

Habilitado para todo tipo de vehículos

Observación: tramo km 43 al km 157 transitable

Clima: despejado, sin viento

Hito Cajón

08:00 a 18:00 hs

Habilitado para todo tipo de vehículos

Se informa el inicio de obra vial en la Ruta B-243 (conexión con Ruta 27-CH)

Reiteran la importancia de conducir con precaución, especialmente en zonas con neblina y desvíos activos.