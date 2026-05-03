Cronograma de descacharrado

Jujuy registra a la fecha un total de 98 casos de fiebre chikungunya mientras se evalúan 35 en carácter de probables y 38 probables por nexo epidemiológico. En tanto, un paciente en edad pediátrica continúa en internación por la infección presentando evolución favorable.

Es ante esta circunstancia que el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud de Jujuy, continúa con operativos semanales de descacharrado en distintos barrios de la capital y en toda la provincia, a través de un trabajo coordinado con municipios, equipos de Atención Primaria y la comunidad para reducir criaderos de mosquitos y cuidar la salud de cada familia.

El cronograma de la semana del 4 al 8 mayo con horario de inicio a las 8.30 será el siguiente: el lunes 4 en el Caps Alberdi del barrio Alberdi, el martes 5 en el Caps Fonavi del barrio 370 Viviendas, el miércoles 6 en el Caps Luján del barrio Luján, el jueves 7 en el Caps René Favaloro que abarca a Atsa, El Mirador, Asentamiento El Mirador y Adep, y el viernes 8 en el Caps San Martín del barrio San Martín.

Durante cada operativo, el personal de salud recolecta objetos en desuso o recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos, entre ellos: floreros, latas, botellas, baldes, neumáticos, macetas, lonas, tuppers, bolsas, palanganas, bebederos, potes de helado y tachos de pintura dado que el mosquito Aedes aegypti, vector que transmite estas infecciones, cumple con su ciclo de vida en el entorno humano.

Ante síntomas se puede acudir al Caps, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.