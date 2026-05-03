Comercios en crisis: "No hay forma de poder hace frente a los alquileres"

La actividad comercial en la provincia de Jujuy atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La caída del consumo, los altos costos, la presión impositiva y los alquileres comerciales se encuentran desfasados con respecto a la realidad económica, esto generó cierres de negocios y una creciente cantidad de locales vacíos.

Así lo señalaron Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy e Ignacio Villar, asesor inmobiliario de Coldwell Banker, quienes coincidieron en que el sector enfrenta un escenario complejo que obliga a replantear condiciones.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Alonso explicó la difícil situación que atraviesa el sector comercial respecto de años anteriores, catalogándola como una de "las peores crisis".

LUIS ALONSO, UNIÓN DE EMPRESARIOS

Desde la Unión de Empresarios de Jujuy señalaron que la principal dificultad hoy es la fuerte baja del consumo, situación que impacta directamente en las ventas y complica el cumplimiento de obligaciones básicas como alquileres, sueldos, impuestos y servicios.

Alonso advirtió que muchas Pymes y pequeños comercios se encuentran en una etapa de subsistencia, tratando sobrevivir mes a mes ante un panorama que golpea cada vez más fuerte.

De la misma manera, Villar comentó que también en el sector inmobiliario se vio reflejada esta caída, ya que hay gran una oferta de alquileres comerciales y una baja demanda de los mismos.

Villar indicó a nuestro matutino que durante el último año creció notablemente la cantidad de locales disponibles en alquiler, incluso en sectores estratégicos.

Sin embargo, dijo que donde antes había uno o dos locales vacíos, hoy pueden verse ocho o diez, una señal clara del enfriamiento comercial y la menor demanda de nuevos emprendimientos.

IGNACIO VILLAR, COLDWELL BANKER

Uno de los principales reclamos del sector empresarial es que muchos alquileres quedaron elevados frente al nivel actual de ventas. Es que debido a una facturación más baja, numerosos comerciantes ya no logran sostener los valores pactados en contratos firmados en otros contextos económicos.

"El valor de los alquileres comerciales esta desfasado respecto a las ventas reales de los comercios. No hay forma de poder hacer frente a los alquileres con un mercado totalmente deprimido", explicó Alonso.

Por eso, tanto empresarios como inmobiliarios consideran que es necesario abrir nuevas instancias de diálogo entre propietarios e inquilinos para renegociar condiciones y evitar nuevos cierres.

Flexibilización

Desde el sector inmobiliario aseguraron que ya comenzó un proceso de flexibilización. Ante la sobreoferta de locales y la dificultad para conseguir inquilinos, varios propietarios empezaron a revisar precios, requisitos y condiciones.

Para Villar, esta competencia entre dueños de locales podría profundizarse en los próximos meses y generar mejores oportunidades para quienes busquen instalar un negocio.

El comercio jujeño observa con expectativa el segundo semestre del año. La recuperación dependerá principalmente de una mejora del consumo y de contratos comerciales más acordes al contexto.

Mientras tanto, la imagen de persianas bajas y locales vacíos se convirtió en una postal cada vez más habitual en la capital jujeña.

Ventas minoristas Pyme bajaron 0,6% en marzo

Durante el mes de marzo, las ventas minoristas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) registraron una contracción interanual del 0,6% medida a precios constantes. A su vez, la comparación con el mes de febrero marcó un descenso del 0,4% para la actividad comercial minorista, según un reporte de la Came.

En cuanto a las perspectivas para el año, el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso. Sobre la disposición para invertir, el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. Asimismo, el 27,7% de la muestra no manifiesta una definición concreta al respecto.

La evaluación por sectores validó la tendencia contractiva del período, con cinco de los siete rubros relevados en terreno negativo. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.

Los rubros Farmacia y Ferretería mostraron resiliencia frente a bajas en Perfumería y Bazar. El inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo afectó en general.