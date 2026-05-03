120 años cumple hoy Tres Cruces con gran festejo

El pueblo de Tres Cruces cumple hoy 120 años de fundación. Su comunidad, junto a sus autoridades municipales e invitados, celebrará con diversas actividades a lo largo de la jornada.

A las 8 se invitará a embanderar el pueblo, media hora después se servirá un chocolate al público y a las 10 en el atrio de la iglesia "Nuestra Señora de Fátima" se desarrollará el acto protocolar.

Allí emitirá palabras alusivas la jefa comunal Leticia Tito quien estará acompañada de autoridades provinciales, ejecutivos municipales de la región e invitados.

Al término se ascenderá al cerro de las (tres) cruces con la imagen de la patrona, donde se oficiará la santa misa por el Día de la Cruz y se elegirá la nueva comisión de enfloramiento de las cruces para 2027.

A las 12.30 se regresará al pueblo para compartir un almuerzo comunitario y a las 14.30 iniciará el X Festival a Cielo Abierto en Tres Cruces.