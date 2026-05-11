XI Festival Gastronómico Andino, en junio en Tilcara

El 13 y 14 de junio en Tilcara se realizará el XI Festival Gastronómico Andino y la III Feria de Productos Regionales, celebrando la exquisita gastronomía, los saberes ancestrales y la producción andina de esta parte sur de la América morena.

Impulsado por el cocinero Eduardo Escobar y la Red de Cocineros Populares, en las jornadas se presentarán productos locales y de otras regiones; se realizarán concursos de comidas elaboradas en ollas, disco de arado y asado, habrá clases de cocina en vivo, conferencias, y espectáculo de música y danzas folclóricas.

Para las 9 del 13 en calle Marcelino Vargas se previó la apertura de la Feria de Productos Regionales; posteriormente a las 10 se inaugurará el Festival Gastronómico Andino, y en su transcurso se sahumará la nueva edición y el cierre será con la actuación de conjuntos musicales y cuerpos de danzas nativas.

Al mediodía la chef Norma Azar (Salta) brindará una clase magistral de cocina, en la tarde desde las 15 serán protagonistas los chefs Walter Velázquez (Tarija) y Ricardo Romero (Chaco). Participará en esta edición Gissel Prieto, ganadora del 2º Concurso de la Tortilla a la Brasa, a ella se sumarán Mirta Toconás y Petrona Zambrano.

También de la isla Santa Rosa de Barranquera, Chaco, estará en el XI Festival la cocinera tradicional Bety Alcira Galiotti, y desde México intervendrá Agripino Aguilar Negrete. Aparte de Perú, intervendrá el Grupo Jujuy Manta, que se referirá a "El fuego en la cosmovisión del mundo andino".

Se previó además un homenaje a Carola Elva Valdiviezo (fallecida semana atrás en Tilcara); los concursos estarán a cargo de los chefs Marcelo Alejandro (de Costumbres Argentinas) y Pablo Velázquez (de Delicias Criollas). Estarán también la cocinera tradicional de Maimará, Laura Vilte y la emprendedora Ana Valdez.

La gastronomía se complementará con la III Feria de Productos Regionales, donde los tilcareños y visitantes encontrarán verduras de temporada, entre ellas variedades de papas andinas, cebolla, ajo, maíz, tunas, frutas y verduras disecadas, también habrá harinas, yuyos medicinales, especies, quesos, miel y licores.

El compromiso de Escobar y la Red de Cocineros Populares con la colaboración del Instituto de Investigación Rodolfo Kusch y la Universidad Nacional de Jujuy - Sede Tilcara, es poner en valor el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades andinas. Mediante esta propuesta se rescata la riqueza de la cocina ancestral andina, entendida como una expresión viva de la historia, los saberes y la producción local.

Como en las ediciones anteriores, el encuentro de cocineros y chefs posibilitará al público asimilar de cerca los sabores, productos y técnicas tradicionales de la cocina regional en diálogo con las prácticas contemporáneas que las comunidades mantienen y renuevan día a día. Además de los conocimientos y experiencias que traerán los chefs invitados.