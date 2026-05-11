Valente apoya la Marcha Federal Universitaria

La diputada provincial Verónica Valente (PJ) ingresó a la Legislatura de Jujuy un proyecto para declarar de Interés Legislativo la 4° Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional, que se realizará mañana en todo el país.

El proyecto destaca que la marcha -convocada el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina- tiene como ejes la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la defensa del sistema científico. En Jujuy la convocatoria estará encabezada por Adiunju y el Frente Sindical Universitario, concentrándose a las 17 en la Facultad de Ciencias Agrarias.

Entre los fundamentos, Valente advierte que el presupuesto universitario 2026 "no cubre los gastos mínimos de funcionamiento" y señala la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, la necesidad de paritarias libres y la actualización de becas y servicios estudiantiles.

El proyecto remarca además la importancia de proteger el presupuesto del Conicet, garantizar la continuidad de los proyectos de investigación regional y defender la autonomía universitaria frente a cualquier intento de desfinanciamiento.

Valente, al presentar el proyecto la semana pasada, llamó a "defender la universidad pública como uno de los pilares más profundos de nuestra identidad nacional", y convocó a todos los jujeños a acompañar a la comunidad educativa en la marcha del martes en esta ciudad.