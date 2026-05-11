Uquía: máster class de tragos regionales y tradicionales

La bartender Natalia Tejerina impartirá el próximo sábado desde las 16, en el Hostal de Uquía, una máster class de tragos regionales y tradicionales. Por iniciativa del director de Cultura y Turismo, Gustavo Sánchez, la especialista brindará la oportunidad a los asistentes en formarse de manera teórica y práctica en la profesión.

Exestudiante del IGA y especializada en el Instituto Pierre, dictará la clase (extendiéndose unas cuatro horas) a emprendedores turísticos y público en general interesado en el tema. Los asistentes aprenderán a preparar tragos, dominar las herramientas de trabajo y tener un conocimiento integral de recetas, productos y mezclas, pudiendo desempeñarse en bares, pubs y boliches.

Abrirá la clase enseñando los elementos de uso, tipos de copas "y todo lo que un buen bartender debe saber". Luego dará las indicaciones de cómo preparar tragos empleando rica rica, muña muna y quinua, que son hierbas de la zona. Aparte enseñará los tragos tradicionales: daiquiri (coctel clásico) y machacados.

De los tradicionales citados enseñará también sus diferentes maneras de prepararlos; en la otra gama de tragos utilizará dos variantes: quinua tostada y hervida, en cuanto a la rica rica preparará uno utilizando el líquido de la cocción del yuyo y otro con rica rica machacada, de la misma manera empleará la muña muña.

Con estas clases la comuna de Uquía, a través de su área de Cultura y Turismo, genera un nuevo producto turístico en el poblado. Las expectativas están puestas en que la capacitación impulse la coctelería de autor, brindando a los bartenders la oportunidad de aplicar técnicas y utilizar insumos de la zona para crear los tragos.

Las clases fueron diseñadas para aquellos que quieran dar sus primeros pasos como bartender, por lo que aprenderán las técnicas y recetas clásicas para la preparación; también podrán asistir quienes se dedican a esta tarea para adquirir mayores conocimientos y experiencias.

El cierre del dictado será con una degustación de los tragos preparados entre los asistentes y la presencia del Gustavo Sánchez entregando certificados de asistencia.