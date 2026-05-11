Última semana de inscripción para los desfiles de carrozas

Desde el Ente Autárquico Permanente recordaron a toda la comunidad educativa que continúa abierta la inscripción para las instituciones y establecimientos que deseen participar de los tradicionales desfiles de carrozas y carruajes en el marco de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Los proyectos podrán competir en las categorías de carroza, carroza técnica o carruaje, dependiendo de las características y dimensiones de cada propuesta. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 15 de mayo inclusive.

Las instituciones interesadas podrán realizar el trámite de manera presencial en las oficinas del Ente Autárquico Permanente, ubicadas en el Centro de Innovación Educativa (ex Infinito por Descubrir), primer piso, en el horario de 8 a 13.

La edición 2026 de la tradicional fiesta estudiantil se llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre y contará con más de 80 nuevos proyectos que buscarán deslumbrar al público jujeño y a los turistas que año tras año acompañan esta celebración.

Última edición

Durante la 74° edición, realizada en 2025, más de 80 instituciones de distintos puntos de la provincia participaron del desfile en Ciudad Cultural, mostrando creatividad, color y el enorme esfuerzo de miles de estudiantes jujeños.

Entre las propuestas más destacadas sobresalieron los proyectos con mensajes ecológicos y sustentables, elaborados con materiales reciclados y elementos reutilizados. También captaron la atención del público las carrozas técnicas, que desplegaron toda su innovación sobre la avenida de los Estudiantes.

Uno de los momentos más emotivos de la última edición fue protagonizado por el Secundario N° 50 de 3 Pozos, que luego de seis años sin participar, regresó a la FNE y obtuvo el primer lugar. Su proyecto representó a la Puna jujeña con diseños originales, decorados con flores, semillas y materiales reciclados, emocionando tanto al jurado como al público.