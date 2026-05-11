Sadir reafirmó compromiso con una minería sustentable

En Olaroz Chico, el gobernador Carlos Sadir presidió las celebraciones por el Día de la Minería y la cuarta edición del Festival del Litio, un evento que busca fortalecer los vínculos entre el Estado, las empresas y las comunidades locales.

En su discurso, el mandatario jujeño subrayó la relevancia estratégica de la minería en un contexto nacional complejo. "Nuestro país está en una situación crítica, pero hay sectores que están funcionando bien y creciendo, y uno de ellos es la minería. Para Jujuy es fundamental, con una participación clave en el Producto Bruto y en las exportaciones", afirmó Sadir.

El Gobernador hizo especial hincapié en el modelo de gestión local: "Apostamos a seguir desarrollando una minería sustentable, que genera puestos de trabajo para la gente del lugar y para los proveedores locales. Es un trabajo conjunto entre comunidades, Gobierno y empresas".

Más allá de lo protocolar, la visita oficial dejó novedades concretas para los vecinos de Olaroz Chico. Sadir anunció el inicio de las obras de cloacas para el pueblo y la próxima inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria 211 "Gendarmería Nacional".

Los eventos contaron con una nutrida comitiva oficial, destacándose la presencia del viceministro de Clima y Medio Ambiente de Polonia, Krzysztof Andrzej, lo que resalta el interés global en los recursos jujeños. Cabe señalar que ese país del Este de Europa actualmente lidera la industria de baterías en el viejo continente y busca diversificar sus fuentes de suministro. "Vinimos para interiorizarnos y comprender la industria del litio en Jujuy", señaló Andrzej. El funcionario polaco se mostró impactado por el esquema de gestión local: "Estoy muy impresionado por la magnitud de la industria y por la cooperación entre el Gobierno, las comunidades y las empresas; es un modelo que tenemos que trabajar en Polonia", afirmó.

Por su parte, Nicolás Damin, director de Asuntos Públicos Latam de la empresa china Cngr, anunció un convenio con Jemse para el uso del laboratorio en Palpalá, destinado a la formación de profesionales. "Jujuy es la capital del litio en la Argentina. La calidad del mineral jujeño es reconocida a nivel mundial", sentenció el directivo.