Promoverán revocación del contrato de concesión a Ejesa

El Consejo defensor del contribuyente, usuario y consumidor de Jujuy (Codecuc) denunció que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el precio de la energía eléctrica en Jujuy aumentó drásticamente entre un 2.500% y 3.000%; y por lo menos 2.500% entre enero de 2024 a abril de 2026. En una entrega de prensa, el presidente de la institución, Alejandro C Mur, sostuvo que estos datos son comprobables con el solo hecho de "verificar en las facturas el precio del Kwh y otros valores, tarifazos aplicados por Ejesa, situación que desde hace años perjudica a los usuarios, a lo que se suma la mala prestación del servicio por incumplimientos reiterados de la obligación de hacer las inversiones necesarias, todo lo cual es de público conocimiento".

Desde hace años la empresa Ejesa "perjudica económica, social y moralmente a todos, incluido a comercios y pymes".

El dirigente denunció además Jujuy "es la única provincia donde la distribuidora cobra a todos los usuarios el 'cargo por uso de red' (por el mantenimiento de la estructura eléctrica externa al domicilio que usa la empresa para obtener ganancias) que en la mayoría de los casos ese monto es superior incluso al del consumo de energía", calificando de ilegal su cobro.

Mur puso de relieve que hubo "reclamos por tal situación que llegaron desde el interior de la provincia. En San Pedro juntaron firmas para visibilizar los cortes constantes y aumentos exorbitantes de la tarifa, protesta que llegó hasta capital para hacer una presentación colectiva a la Legislatura y se estudie el cambio de concesión del servicio. Al igual que sus vecinos de Libertador y otras ciudades del ramal y del norte jujeño comenzaron a juntar firmas de usuarios, principalmente con el objetivo de que se revean las tarifas, denunciando subas de hasta el 300%", agregó.

"La situación es tan crítica que muchos usuarios están recurriendo a préstamos o tarjetas de crédito para pagar la luz, e incluso algunos han vuelto al uso de velas para reducir el consumo por la angustia de no poder afrontar las facturas", aseguró.

ALEJANDRO C MUR | PRESIDENTE DEL CODECUC.

El dirigente, que es abogado, brindó detalles de "estos datos alarmantes sobre el costo de la energía eléctrica en Jujuy", destacando que "el aumento drástico no responde únicamente a la quita de subsidios nacionales, sino principalmente a la actuación de la distribuidora y decisiones políticas de la provincia. Los jujeños somos los titulares del servicio eléctrico y no podemos tener como concesionaria a una empresa que desde hace años perjudica económica, social y moralmente a todos, incluido a comercios y pymes, con los constantes tarifazos, abusos de cortes del servicio por no poderse pagar altísimas facturas o cortes por deficiente y la facturación de impuestos, tasas, cargos e importes, varios ilegales e injustificados".

"Desde hace años Jujuy tiene una de las facturaciones más altas o caras del país (más que Salta, Córdoba, Buenos Aires, etc). La solución a toda esa situación y terminar con la connivencia es la revocación del contrato de concesión a Ejesa y la creación de la empresa estatal de energía, como en Córdoba, Neuquén, La Pampa, Formosa y otras provincias".

Asimismo anticipó que el Codecuc va a reiterar (lo hizo en agosto del año pasado) "el requerimiento a los diputados para que lo hagan por ley. Y con ello pagaremos facturas en menos de la mitad de lo pagamos hoy. Los diputados están para representar y defender a los ciudadanos. Es un servicio público vital o esencial para todos que no puede ser tan comercial como lo es hoy al extremo de perjudicar al pueblo, y por eso es que también debe ser brindado por el Estado y no por esa empresa", subrayó al concluir.

El precio de la energía eléctrica en Jujuy aumentó por lo menos 2.500% entre enero de 2024 a abril de 2026.

Jujuy es la única provincia donde la distribuidora cobra el cargo por uso de red cuyo monto suele ser superior al del consumo.

Muchos usuarios recurren a préstamos o tarjetas de crédito para pagar la luz e incluso algunos han vuelto a las velas.

El servicio es malo por los incumplimientos reiterados de la obligación de hacer las inversiones necesarias.

El correo del Consejo defensor del contribuyente, usuario y consumidor de Jujuy (Codecuc) es codecucjujuy@gmail.com.