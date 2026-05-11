"Nos han mentido y hoy nos dicen era verdad lo que ustedes decían"

La desclasificación de archivos vinculados con el fenómeno Ovni, dispuesta por el presidente norteamericano Donald Trump, ¿significa que finalmente se admite la existencia de otras civilizaciones que han visitado nuestro planeta? Y en ese marco inevitablemente uno se pregunta ¿por qué ocultaron estas evidencias?

Los grandes poderes lo hicieron simplemente para dominar. También tiene que ver mucho con la manipulación de la religión. La idea es confundirte, de que vivas en un mundo equivocado y no obtengas información para vivir en paz. Es solo manipulación, es como que el que gana la guerra impone la verdad y oculta la verdad que existía.

He sido contactado desde niño y fue una tarea muy dura contarle a la gente la verdad, que yo hablaba con seres de las estrellas y para nuestra cultura estaba loco.

Es un revuelo para la humanidad ser consciente de que nos han engañado, nos han mentido en un montón de cosas y hoy nos dicen "perdón, era verdad lo que ustedes decían". Ha sido muy cruel con los contactados.

¿Y por qué Trump decide patear el tablero y mostrar toda esta información?

Lo que pasa es que esto no se puede negar. A nivel global han empezado a aparecer ovnis por todos lados. En una base militar de Estados Unidos que tenía 20 misiles atómicos aparece un ovni, de repente se queda quieto, no sabían qué hacer, se activaron los misiles atómicos solos, no los podían apagar y el ovni los bloqueó como advertencia al humano que no molesten porque no van a permitir que nosotros, los pendejos humanos, destrocemos el planeta.

Aparecieron ovnis gigantes arriba del Pentágono, arriba de la Casa Blanca, en Rusia, en todos los lugares donde están en guerra aparecen las naves gigantes.

En el Vaticano, que tiene uno de los telescopios más importantes del planeta, también están investigando el fenómeno Ovni.

Creo que esta noticia de la desclasificación de los archivos es una de las más importantes como raza humana porque vamos a ser conscientes que la creación es infinita y que seres de las estrellas siempre nos han visitado. La Biblia habla de carros de fuego, de ángeles. Se sabe que seres de las estrellas, por un plan superior de Dios, nos visitan y somos parte de ese plan.

Generalmente, cuando se habla de seres extraterrestres, se piensa que no vienen con planes pacíficos o por lo menos se intentó instalar la teoría de que serían hostiles.

Por el tema de la paz vienen a advertirnos a los humanos que dejemos de hacer locuras. Hay mucha evidencia que en guerras, como la de Malvinas, cuando estaban por destrozarse han intervenido Ovnis, seres extraterrestres, conciencias superiores de civilizaciones que viven en paz, para bloquear al humano. Todo el tiempo lo hacen.

Cómo es posible que a esta altura de la conciencia humana estemos matándonos por el petróleo, es muy pendejo humano. Y nos preocupamos si hay civilizaciones inferiores, los inferiores somos nosotros, nos matamos, nos hacemos daño, nos tenemos odio, es muy cruel en algún punto.

Pero también es parte de la escuela en la que estamos aprendiendo a vivir, a no lastimarnos y nuestra tarea en este juego cósmico es vivir en paz y en amor.

También hay seres dimensionales, hay civilizaciones que viven bajo nuestros pies, por ejemplo la cordillera nuestra de los Andes, que tratan de controlar el clima, de ayudar al humano todo el tiempo. Han bajado para ayudar al humano porque estamos transitando un cambio de conciencia frecuencial muy alto. En estos 5 años ha cambiado la frecuencia Schumann, que es la vibración atómica con la que vibra la tierra. Lo normal era 9, 7, 13 y ahora estamos vibrando en 100, por eso la gente se pone loca.

La persona que no esté en armonía y en equilibrio va a colapsar.

¿A esto también lo podemos notar en la percepción de que el tiempo se pasa muy rápido?

Sí, lo que sucede es que esta frecuencia cósmica que está entrando nos está acelerando para avanzar a estados de conciencia avanzados y armónicos. Vibrábamos más lento, ahora más alto y el tiempo sí se achicó. Psíquicamente son 24 horas, pero son 16. Ese sería el concepto.

Volvamos a la desclasificación

A través de esta desclasificación que está sucediendo en nuestra cara, nos vamos a sorprender de lo que ha filmado la Nasa. Vienen seres extraterrestres en sus naves y bloquean toda la tecnología humana para que no nos matemos, no podemos hacer nada contra ellos, pero son civilizaciones avanzadas para que entendamos que hay un plan superior de Dios y que no van a permitir que el humano destroce.

Hablan de la conciencia superior. Nosotros le llamamos Dios, otros lo llaman de otra manera, pero esto es un plan superior. Nada escapa a la creación.

Lo que es interesante es que nosotros venimos a jugar un juego a esta escuela. Te prestan un cuerpo, porque vos no sos el cuerpo, sos una conciencia que maneja energía, que se mete a jugar un juego donde va a sufrir, va a llorar, va a ver amor y todo lo que experimentamos, lo binario, por el yin y el yang, arriba, abajo, son leyes cósmicas.

En esta escuela se vive el bien y el mal. ¿Y dónde está el secreto para jugar el juego y ser ganador del juego?: estar en paz, estar en equilibrio. De eso se trata.

A lo largo de tu vida han dudado de tus palabras, ¿cómo te sentís a la luz de todo lo que está sucediendo?

Tengo sentimientos encontrados y a la vez entendibles. Yo nací con esto. Me siento muy satisfecho hoy de saber que la gente va a entender que siempre hemos estado conectados con muchas civilizaciones. Que el humano se dio cuenta y también entiendo a las personas que no han entendido y han sido confundidas. Simplemente es parte del juego de la vida.

Yo no tengo la verdad absoluta tampoco, pero ha sido muy cruel para los contactados que vimos un Ovni y queremos contar la verdad, culturalmente nos han destrozado y hoy me siento tranquilo porque la gente se va a dar cuenta que era verdad.

Pero me da bronca porque muchas veces -tengo una productora de videos- no me contrataron porque yo hablaba de Ovnis, no me invitaron a lugares porque yo estaba loco, mucha gente religiosa tampoco se quería juntar conmigo.

Estoy contento de que se corre un velo y vemos lo que las culturas antiguas han dejado escrito como profecías muy interesantes.

Todas las culturas antiguas sabían que después de 2012 los humanos viviríamos un proceso de giro galáctico. Advertían: ¿nos matamos con la guerra, nos destrozamos y empezamos de cero o cambiamos nuestro nivel de conciencia con un poco de armonía, amor y agarrarnos al camino galáctico de ascensión galáctica. Los seres de las estrellas están acá, en nuestro cielo llamando la atención para que nos acoplemos al avance de la conciencia humana a este plan de Dios existente.

Y hoy tenemos que decidir y la decisión cósmica es personal. Tu tarea es hoy vivir en el presente en paz y en armonía para que el universo avance. Si no estás en armonía y en paz y en amor, no podemos avanzar. Pero es individual. Si yo logro estar en el presente en armonía con mi vida, afecto a la materia, afecto a otras personas, afecto a mi entorno. Vos tenés el poder de cambiar tu entorno estando en paz. Vos tenés que decidir, querés vivir en el mundo anterior podrido o querés vivir en paz y en armonía. Si vos vivís en paz tu mundo va a ser en paz, pase lo que pase. De eso se trata.