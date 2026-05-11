La diputada Sánchez ratificó sus críticas a la Ley del Fogin

"El esquema propuesto no contempla adecuadamente a las pequeñas y medianas empresas, ya que las condiciones exigidas para acceder a los beneficios son muy elevadas", sostuvo la legisladora provincial del PJ, Claudia Sánchez rechazando la Ley de Fomento para las Grandes Inversiones - Fogin, aprobada en la última sesión de la Legislatura.

El instrumento legal es un régimen de incentivos impositivos provinciales orientado a atraer grandes inversiones que quieran radicarse en la provincia, con montos que van desde los 5 hasta los 199 millones de dólares. En tanto las inversiones por encima de ese tope quedan comprendidas en el Rigi de alcance nacional.

"Reafirmo mi postura y ratifico mis críticas a la ley, porque el esquema propuesto no contempla adecuadamente a las pequeñas y medianas empresas, ya que las condiciones exigidas para acceder a los beneficios son muy elevadas". En la práctica "queda al alcance únicamente de grandes empresas, muchas de ellas extranjeras", afirmó.

La aprobación de la ley "se produjo en un contexto preocupante, donde Pymes y emprendimientos locales están cerrando", alertó. Y remarcó la importancia de que las inversiones generadas "incluyan la contratación de mano de obra jujeña, para que el impacto positivo llegue directamente a la población local".

El Ejecutivo provincial que giró el proyecto a la Legislatura para su tratamiento, apunta especialmente a las inversiones vinculadas a los servicios que se desarrollan en torno a la actividad minera, muchos de ellos provistos por prestadores locales. Además, busca alcanzar a actores con vocación de inversión en la provincia que hasta ahora quedaban fuera de los regímenes de fomento vigentes, especificaron desde el oficialismo.

"Como legisladora del PJ existe un compromiso firme de defender al pueblo jujeño, acompañando iniciativas que promuevan el crecimiento y la generación de trabajo. Pero también señalando lo que deba corregirse para que ese desarrollo sea verdaderamente inclusivo y contemple a todos los sectores de la provincia", dijo Sánchez.

La sampedreña señaló a la vez, la necesidad de que el Gobierno provincial implemente medidas que favorezcan a las empresas locales, generando condiciones similares a las que se ofrecen a las grandes inversiones con el objetivo de evitar el cierre de Pymes y fortalecer el desarrollo económico local.