El SMN anticipa un trimestre más cálido y seco para Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su Pronóstico Climático Trimestral para mayo, junio y julio de 2026 y anticipó para Jujuy un escenario marcado por temperaturas superiores a lo habitual y un período de estación seca en gran parte del territorio provincial.

Según el informe oficial, las precipitaciones durante el trimestre se ubicarán dentro de un régimen de estación seca en prácticamente toda la provincia, una condición que también abarcará gran parte del NOA y el norte de Cuyo. La excepción será una franja ubicada al este de las Yungas jujeñas, donde las lluvias podrían presentarse entre normales o inferiores a lo normal.

En cuanto a las temperaturas, el organismo nacional prevé valores superiores a los normales para Jujuy y para todo el norte argentino durante los próximos tres meses.

No obstante, el SMN aclaró que esta previsión debe interpretarse sobre el promedio del trimestre completo y no como una descripción exacta del comportamiento diario o semanal del tiempo. Además, advirtió que, debido a la época del año, podrían registrarse irrupciones de aire frío capaces de provocar descensos marcados y temporarios de temperatura.

Durante el fin de semana, el sistema de alertas temprana advirtió para Jujuy temperaturas extremas por frío cuando en la capital las temperaturas mínimas llegaron a 0° y 1° y las máximas apenas alcanzaron los 15°.

Con la estación seca inicia también la temporada de incendios forestales. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a través de su índice de peligro, adelantó para hoy que Jujuy y Salta presentarán riesgo alto de incendios.

Desde el ámbito meteorológico explican que este tipo de pronóstico climático estacional se construye a partir de modelos climáticos globales, análisis estadísticos e información histórica. También contempla indicadores oceánicos y atmosféricos, como la temperatura del océano Pacífico, utilizada para determinar si las condiciones responden a un escenario de El Niño, La Niña o una fase neutral.

Los especialistas remarcan que estas proyecciones deben interpretarse con cautela, ya que reflejan tendencias generales del trimestre y no garantizan que cada mes o semana vaya a comportarse de la misma manera.

En el caso de Jujuy, las precipitaciones representan además una de las variables más difíciles de anticipar debido a la complejidad del relieve. En regiones montañosas, como gran parte de la provincia, el ascenso y descenso constante del aire puede generar diferencias importantes en las lluvias incluso entre localidades cercanas.

Por ese motivo, recomiendan complementar este tipo de informes con los pronósticos diarios y semanales, que permiten prever con mayor precisión eventos concretos como tormentas, olas de frío o cambios bruscos de temperatura.

El informe trimestral también aclara que un pronóstico con mayores probabilidades de lluvias inferiores a lo normal no implica ausencia total de precipitaciones, ni descarta la posibilidad de fenómenos intensos de manera puntual.