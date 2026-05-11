Charla sobre inocencia fiscal

Empresarios, profesionales y contribuyentes en general podrán participar hoy de una capacitación orientada a brindar herramientas para comprender el alcance de las fiscalizaciones y conocer los derechos y límites existentes frente a posibles controles del organismo recaudador.

La actividad será a las 19 en la sede de la Sociedad Rural Jujeña y estará a cargo del contador René Quiroga, docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero, agente fiscal y especialista en la temática.

La propuesta apunta a abordar el concepto de "inocencia fiscal", una noción vinculada al conocimiento de garantías, procedimientos y herramientas con las que cuentan los contribuyentes ante procesos de fiscalización.

Desde la organización advirtieron que muchas personas desconocen cuáles son los alcances de la actuación del fisco y cuáles son sus propios derechos frente a una inspección o requerimiento, lo que en muchos casos deriva en errores, costos innecesarios y evitables.

Se busca ofrecer contenidos prácticos y concretos para que empresarios y profesionales comprendan cómo actuar frente al sistema tributario y prevenir inconvenientes. Se enfoc en situaciones reales y en herramientas de utilidad para quienes desarrollan actividades económicas o profesionales y deben interactuar con organismos de control fiscal.