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Charla sobre inocencia fiscal

Será en la sede de Sociedad Rural, de Bajo La Viña, desde las 19.

Lunes, 11 de mayo de 2026 00:00
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Empresarios, profesionales y contribuyentes en general podrán participar hoy de una capacitación orientada a brindar herramientas para comprender el alcance de las fiscalizaciones y conocer los derechos y límites existentes frente a posibles controles del organismo recaudador.

La actividad será a las 19 en la sede de la Sociedad Rural Jujeña y estará a cargo del contador René Quiroga, docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero, agente fiscal y especialista en la temática.

La propuesta apunta a abordar el concepto de "inocencia fiscal", una noción vinculada al conocimiento de garantías, procedimientos y herramientas con las que cuentan los contribuyentes ante procesos de fiscalización.

Desde la organización advirtieron que muchas personas desconocen cuáles son los alcances de la actuación del fisco y cuáles son sus propios derechos frente a una inspección o requerimiento, lo que en muchos casos deriva en errores, costos innecesarios y evitables.

Se busca ofrecer contenidos prácticos y concretos para que empresarios y profesionales comprendan cómo actuar frente al sistema tributario y prevenir inconvenientes. Se enfoc en situaciones reales y en herramientas de utilidad para quienes desarrollan actividades económicas o profesionales y deben interactuar con organismos de control fiscal.

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